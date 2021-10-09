湯姆斯盃／周天成、麟洋配搶兩點 中華隊2：3不敵泰國

2020湯優盃團體賽事今天在丹麥點燃戰火，率先登場的男子團體湯姆斯盃我國在分組賽首戰遭遇泰國隊，在東京奧運國手周天成、「麟洋配」王齊麟／李洋先搶下兩點後，中華隊第三點、第四點遭泰國扳平，決勝點小將戚又仁面對世界排名第54名的蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），雖然一度取得賽末點，但最終遭對手逆轉，中華隊就以2：3敗下陣來。

這次湯優盃我國好手除了世界球后戴資穎缺陣外，其他幾名東京奧運國手都前來參賽，其中包括日前已經參加蘇迪曼盃的男單一哥周天成，而「麟洋配」王齊麟／李洋、王子維則是在日前飛往丹麥與中華隊會合，進行最後備戰。

在首日賽事中，我國男團搶先在湯姆斯盃登場，分組賽首戰遭遇泰國，我國在五點賽事中派出一哥周天成打頭陣，第二至五點分別為男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、男單王子維、男雙李哲輝／楊博軒、男單戚又仁。

第一點單打由周天成出戰世界排名第18名的瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），周天成在先拿首局後，第二局在一度最多6分落後的情況下逆轉勝出，以21：18、22：20搶下首點。

第二點雙打則是由麟洋配迎戰蘇柏（Supak Jomkoh）／塔努帕（Tanupat Viriyangkura），儘管久未出賽讓王齊麟／李洋在首局前段一度落後，不過兩人重新調整步調後隨即拉大差距，僅花33分鐘就以21：15、21：12直落二勝出。

中華隊第三點由王子維出戰威提山（Kunlavut Vitidsarn），以22：24、17：21吞敗，第四點的李哲輝／楊博軒也以18：21、17：21不敵吉丁努蓬（Kittinupong Kedren）／德查蓬（Dechapol Puavaranukroh），遭泰國扳平戰局。

決勝點中華隊由24歲的戚又仁出戰蘇龐余，雖然兩人排名有近100名差距，2017年台北公開賽交手也由蘇龐余拿下勝利，但戚又仁今天展現十足韌性，在首局就先以21：11拿下，第二局戚又仁雖然一度取得賽末點，不過卻接連錯失拿下勝利的機會，讓蘇龐余以25：23扳平戰局，決勝局蘇龐余更是在一路領先的情況下，以21：12成功關門，助泰國以3：2勝出。

而中華男團在吞下敗仗後，接下來還將與阿爾及利亞、印尼隊交手，分組前兩名球隊將能晉級到8強賽，至於女子組優霸盃，中華女團將在明天登場出戰埃及隊，同組的還有南韓與大溪地隊。