快訊

軍公教擬調薪逾3% 可望創25年最高紀錄

大里國民暨兒童運動中心揭幕 盧秀燕盼讓市民酷運動

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大里國民暨兒童運動中心今天正式揭幕。圖／台中市政府運動局提供
大里國民暨兒童運動中心今天正式揭幕。圖／台中市政府運動局提供

大里國民暨兒童運動中心今天正式揭幕，是台中市首座結合運動公園、也是第5座開放營運的運動中心，市長盧秀燕表示，感謝多位民代爭取及歷任市長支持，在市府團隊積極籌編預算、與規劃設計廠商共同努力下，催生嶄新的運動中心，市府也將持續打造各區優質運動環境，讓市民在台中這座「酷城市」、享受「酷運動」。

盧秀燕表示，大里區總人口數逾21萬人，為台中市人口數第三高的行政區，人口發展快速，但現有運動場館以運動公園及棒壘球場等戶外場館為主，對於大型室內運動場館的需求也與日俱增，為提供大里、太平、霧峰及烏日區市民優質運動環境與服務，市府經多年努力，終於新建完成國民暨兒童運動中心。

盧秀燕強調，運動要從小培養，台中新設的運動中心重視兒童運動設施，未來將持續在太平、烏日等區規劃設立國民運動中心、全民運動館等複合型場館，提供市民更優質的運動空間。

台中市政府運動局指出，市府積極推展各項「酷運動」，今天正式揭幕的大里國運除了市民最期待的游泳池、體適能中心及綜合球場等設施外，更有台中目前新興推動的「壁球室」，以及首座將「排球」運動納入規劃設置的運動場館。全區占地面積達1.78公頃，周邊連結大里區公所、纖維工藝博物館、里民活動中心、國光花市與仁愛醫院等指標性場域，結合「運動、健康、藝術」。

運動局長李昱叡表示，大里國民暨兒童運動中心委由舞動陽光有限公司經營管理，內部員工與教練人員優先招聘台中在地民眾及周邊居民，服務團隊在地任用達9成。大里國運主體建築為地下1層、地上7層建築體，館內設有室內溫水游泳池、綜合性多功能球場、桌球區、韻律教室、體適能中心、飛輪教室、羽球場及壁球室等民眾喜愛的核心運動設施，並提供附屬地下停車場；同時規劃閱覽區、多功能教室、兒童游泳池及兒童體適能區，未來也將提供有氧、瑜珈與飛輪體驗課程、兒童課程、各式活動講座等多面向活動，讓民眾感受全新運動升級體驗。

國民 排球 羽球

延伸閱讀

基本工資調漲恐影響物價 盧秀燕：盼中央關注各方想法

台中28萬人搶打第11輪疫苗 盧秀燕：開5天快打站打BNT

台中捷運今喜迎第200萬位旅客 盧秀燕：尋找3位幸運兒

PLG／添購NBA地板 夢想家盼在台中打造國際級比賽場地

相關新聞

全大運／楊勇緯5連霸達陣 喊話世界第一、奧運金牌都要

「柔道男神」楊勇緯今天在全大運公開男子組第一級出賽，大會還特地將他的金牌戰留在壓軸舉行，而楊勇緯在完成5連霸後也表示，接...

全大運／奧運洗禮後思緒更清晰 林真豪放眼亞運奪牌

今年在東京奧運柔道女子48公斤級拿下第7名的林真豪，今天在全大運公開女子組第一級奪回去年失守的金牌，她坦言在經過奧運洗禮...

高球／低潮關鍵找到了 曾雅妮考慮動刀再戰巴黎奧運

「微笑球后」曾雅妮今天在贊助商舉辦的高球公開賽頒獎典禮擔任特別來賓，他表示，自己近期發現髖關節傷勢，決定返台好好治療、休養，希望解決問題後，能再戰巴黎奧運、重新出發。

印地安泉網賽／美網奪冠後首戰 瑞杜卡努第二輪就出局

英國女將拉杜卡努拿下美國網球公開賽女單冠軍後的首戰表現欠佳，她今天在印地安泉網賽第2輪，遭白俄羅斯對手薩諾維琪以直落二擊...

印地安泉網賽／謝淑薇單打出局 女雙輕鬆晉級16強

總獎金876萬美元的WTA1000分賽事印地安泉網賽，我國網球一姊謝淑薇今天在女單第二輪遭遇前法網冠軍拉脫維亞奧斯塔朋科...

大里國民暨兒童運動中心揭幕 盧秀燕盼讓市民酷運動

大里國民暨兒童運動中心今天正式揭幕，是台中市首座結合運動公園、也是第5座開放營運的運動中心，市長盧秀燕表示，感謝多位民代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。