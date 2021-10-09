全大運／奧運洗禮後思緒更清晰 林真豪放眼亞運奪牌
今年在東京奧運柔道女子48公斤級拿下第7名的林真豪，今天在全大運公開女子組第一級奪回去年失守的金牌，她坦言在經過奧運洗禮後上場比賽時思緒確實變得更加清晰，也更能掌握比賽狀況，並期待明年杭州亞運能為我國奪下一面獎牌。
師出同門的楊勇緯偉與林真豪在今年奧運都有亮眼表現後，這次全大運兩人再度出賽也引發各界關注，最終也都順利摘金，其中林真豪去年在金牌戰不敵北市大高郡瑩無緣連霸後，今年再度將金牌討回來。
對於今年奧運後國人對於柔道的關注度提升不少，林真豪坦言這次全大運出賽確實變得比過去更緊張、更有壓力一點，但她也笑稱，「應該是來看勇緯的人比較多一點。」
但林真豪也坦言在經過奧運洗禮後，場上思緒變得更加清晰，也能更快掌握比賽狀況，像是今天金牌戰遭對手陳俐文追平時，她也很快做出應對，最終再拿下半勝取勝。
在全大運結束後，林真豪與楊勇緯都將續戰10月中的全運會與11月前往阿布達比參賽，她直言接下來目標很明確，就是希望明年杭州亞運能為我國再拿下一面獎牌。
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