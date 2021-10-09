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全大運／楊勇緯5連霸達陣 喊話世界第一、奧運金牌都要

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯（左）透露接下來將朝著世界排名第1名的目標邁進。記者劉肇育／攝影
楊勇緯（左）透露接下來將朝著世界排名第1名的目標邁進。記者劉肇育／攝影

「柔道男神」楊勇緯今天在全大運公開男子組第一級出賽，大會還特地將他的金牌戰留在壓軸舉行，而楊勇緯在完成5連霸後也表示，接下來的目標將是挑戰世界排名第1名位置，當被問到是否想要奧運金牌時，他則霸氣喊話「我兩個都要」。

楊勇緯在今年東京奧運拿下銀牌後人氣暴漲，這次全大運也是他奧運後的首場賽事，引發各界高度關注，而最終他在金牌戰靠著三角固定取得一本勝，完成個人在全大運的5連霸。

雖然已經過奧運洗禮，但楊勇緯坦言這場比賽仍是有點緊張，「不過我還是會把這些國內賽事當作是未來國際賽的養分和經驗，透過國內的比賽我也可以嘗試一些新的動作，讓表現能夠再進步。」

談到奧運返台後人氣暴漲且邀約不斷，楊勇緯坦言這對於他來說也是很棒的學習機會，也感謝各界對於他的支持，「好的運動員就一定會遇到這些狀況，我認為我調適的還算不錯，雖然還是會有一點緊張。」

教練劉文等也表示，楊勇緯在東京奧運回來後信心變得比過去更強，對於媒體的問答也有更好的應對進退，在活動與訓練上也取得不錯的平衡，「現在我們都還是正常訓練，也請他把活動都盡量安排在休息的時間，像是接下來11月我們就要前往阿布達比參賽，就會請他先把活動排開。」

在全大運後，楊勇緯除了10月中將續戰全運會外，11月也將展開國際賽事，談到接下來的目標，他直言想挑戰世界排名第1名位置，而當談到奧運金牌時，他也霸氣喊話「我兩個都要」，「我不會太急著一定要達成什麼成就，知道自己目前走在好的、對的方向上就可以了。」

楊勇緯 全大運 全運會

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