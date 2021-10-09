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全大運／楊勇緯5連霸到手 林真豪奪回女一級后座
110年全大運柔道賽事今天在文化大學點燃戰火，我國東京奧運國手「柔道男神」楊勇緯、林真豪今天都一路過關斬將，最終在公開男、女第一級都以金牌成績作收。
楊勇緯今年東京奧運拿下柔道男子60公斤級銀牌佳績，返台後人氣暴漲成為新世代體育男神，而這次全大運他也將挑戰公開男子組第一級5連霸。
今天楊勇緯先在8強賽擊敗地主文化大學選手彭子恩，4強賽再退北市大羅威，決賽則是對上文化大學余豊安，上演上屆金牌戰對戰戲碼，最終靠著寢技壓制，取得「一本勝」完成5連霸。
至於這次東京奧運拿下女子48公斤級第7名的林真豪，今天則是在公開女子第一級8強賽先是擊敗台東大學徐琬筑，再於4強賽摔退國體大葉蓮，金牌戰則是碰上台東大學陳俐文。
上屆全大運拿下銀牌的林真豪，與上屆銅牌的陳俐文展開激烈拉鋸，雖然林真豪先搶下半勝，但陳俐文隨即回以顏色搶下半勝，但不到一分鐘林真豪再搶下半勝，以「一本勝」奪下上屆失守的金牌。
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