全大運／楊勇緯5連霸到手 林真豪奪回女一級后座

110年全大運柔道賽事今天在文化大學點燃戰火，我國東京奧運國手「柔道男神」楊勇緯、林真豪今天都一路過關斬將，最終在公開男、女第一級都以金牌成績作收。

楊勇緯今年東京奧運拿下柔道男子60公斤級銀牌佳績，返台後人氣暴漲成為新世代體育男神，而這次全大運他也將挑戰公開男子組第一級5連霸。

今天楊勇緯先在8強賽擊敗地主文化大學選手彭子恩，4強賽再退北市大羅威，決賽則是對上文化大學余豊安，上演上屆金牌戰對戰戲碼，最終靠著寢技壓制，取得「一本勝」完成5連霸。

至於這次東京奧運拿下女子48公斤級第7名的林真豪，今天則是在公開女子第一級8強賽先是擊敗台東大學徐琬筑，再於4強賽摔退國體大葉蓮，金牌戰則是碰上台東大學陳俐文。