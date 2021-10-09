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高球／低潮關鍵找到了 曾雅妮考慮動刀再戰巴黎奧運
「微笑球后」曾雅妮今天在贊助商舉辦的高球公開賽頒獎典禮擔任特別來賓，他表示，自己近期發現髖關節傷勢，決定返台好好治療、休養，希望解決問題後，能再戰巴黎奧運、重新出發。
現年32歲的曾雅妮過去曾為世界球后、叱吒LPGA賽場，拿下過5座大賽冠軍，不過近年來陷入低潮。曾雅妮透露，他在7月時接受醫生診斷，發現髖關節傷勢比想像中嚴重，「一開始知道傷勢其實很自責，因為已經痛4年了，起初不覺得這會影響到我打球，以為就只是一般的運動傷害，也不覺得會影響我的動作。」
後來曾雅妮決定接受治療，但嘗試過PRP（自體血小板血漿增生療法）、高壓氧等不同方式仍無法完全根治，醫生也建議他考慮動刀，對此他說：「這幾天會做決定，但手術後至少要休養半年才能回到球場。」
終於發現近年來陷入低潮的關鍵因素，曾雅妮坦言其實有點開心又很難過，沒想到繞了一圈才找到問題，也自責沒及早發現，不過他說：「但至少知道，目前影響我的是生理上的問題，而非心理因素。」
曾雅妮目前先向LPGA請假到明年3月，他希望這次返台治療後傷勢能好轉，「現在距離巴黎奧運還有3年，雖然我年紀也不小了，但我決定要再拚一下，希望能重新出發。」
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