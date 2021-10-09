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LPGA／創建者盃高球賽 徐薇淩爆衝竄上並列16

中央社 / 台北9日電
徐薇凌在第二輪繳出低於標準5桿的66桿，總桿數以138桿竄上並列16。 法新社
徐薇凌在第二輪繳出低於標準5桿的66桿，總桿數以138桿竄上並列16。 法新社

連續2回合，LPGA創建者盃高球賽都因濃霧導致賽事沒有打完，不過東京奧運台灣國手徐薇淩未受影響，今天她繳出低於標準5桿的66桿，總桿數以138桿竄上並列16。

總獎金高達300萬美元（約新台幣8379萬元）的創建者盃高爾夫球賽（Founders Cup），今年在美國紐澤西州的西考德威爾（West Caldwell）舉行，比賽共打4輪，標準桿為71桿。

這場比賽受到大霧影響，首輪就有30名選手未能完成比賽，次輪下午出賽的選手也沒能完賽，前世界球后、韓國名將高真榮第2輪仍有4洞還未打完，不過目前她以低於標準10桿的成績暫居排頭，也領先排名第2的魏佛（Lindsey Weaver）3桿。

台灣一姐徐薇淩在首輪以高於標準1桿的72桿完賽，排名並列77，歷經首日的暖身，今天她火力全開，從後9洞出發的她，一下場展現打鳥秀，還沒轉場前就猛打5個博蒂。

轉場後徐薇淩火力暫歇，分別打下1個博蒂與1個柏忌扯平，不過單日仍以低於標準5桿的66桿，兩回合以低於標準4桿的138桿，排名竄上並列16。

至於同場競桿的東京奧運台灣國手李旻，今天也找回節奏，她共打下3鳥、2柏忌，不過仍有2洞還未打完，而她在比賽喊停之前4洞，就打下3鳥，目前累計以高於標準4桿並列100名。

程思嘉今天則是震盪起伏，她一共打下4鳥，卻也吞下6個柏忌，以高於標準2桿的74桿繳卡，兩回合累計以高於標準6桿的148桿並列118名。

徐薇淩 高爾夫 程思嘉

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