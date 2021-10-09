快訊

習近平重申「九二共識」 強調和平統一最符合台灣利益

高鐵員工42人闖關打疫苗 高雄聯醫院長、副院長懲處出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印地安泉網賽／謝淑薇單打出局 女雙輕鬆晉級16強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇一日兩戰，單打失利、但雙打順利挺進下一輪。 截圖自謝淑薇粉絲團
謝淑薇一日兩戰，單打失利、但雙打順利挺進下一輪。 截圖自謝淑薇粉絲團

總獎金876萬美元的WTA1000分賽事印地安泉網賽，我國網球一姊謝淑薇今天在女單第二輪遭遇前法網冠軍拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），最終以3：6、0：6敗下陣來，不過轉戰女雙賽場後，謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）僅花50分鐘就以直落二搶下16強門票。

謝淑薇這次印地安泉網賽女單首輪遭遇地主選手布蘭格（Madison Brengle），以6：1、7：6（7：4）直落二勝出，不過隨即在今天的第二輪就碰上女單第24種子的前法網冠軍奧斯塔朋科，雙方生涯曾2度交手皆由謝淑薇拿下勝利。

不過今天兩人再度交手，謝淑薇在首盤前4局就遭對手2度破發，以0：4大幅落後，儘管第5局也回敬破發，第6局又化解對手兩個破發點，但仍是以3：6被對手先下一城。

第二盤奧斯塔朋科攻勢變得更加猛烈，連保帶破連拿6局，賞給謝淑薇「貝果」以6：0勝出，挺進到女單第3輪賽事。

謝淑薇在女單於第二輪止步後，隨即在女雙賽場再度上陣，她與比利時搭檔梅騰絲在32強賽遭遇美國安妮西莫娃（Amanda Anisimova）／烏克蘭雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），兩人在兩盤賽事中共5度打破對手發球局，僅花50分鐘就以兩個6：1直落二勝出，挺進到16強賽。 

謝淑薇 比利 法網

延伸閱讀

印地安泉網賽／謝淑薇晉女單第二輪 將戰前法網冠軍

芝加哥網賽／搭擋單打受傷 謝淑薇雙打8強退賽

芝加哥女網／單打止步第二輪 謝淑薇雙打再戰

芝加哥女網／三盤拍下傳奇克媽 謝淑薇：幸運不是10年前遇到

相關新聞

印地安泉網賽／謝淑薇單打出局 女雙輕鬆晉級16強

總獎金876萬美元的WTA1000分賽事印地安泉網賽，我國網球一姊謝淑薇今天在女單第二輪遭遇前法網冠軍拉脫維亞奧斯塔朋科...

奧運英雄大遊行 英雄谷限量小旗子在這領

中華文化總會將於明天國慶日當天典禮後，在中華路至館前路舉辦英雄遊行及英雄谷，讓東京奧運、帕運與防疫救災英雄與國人光榮相見...

全運會／杜志濠奪追逐賽第1金 黃亭茵破大會紀錄2連霸

110全國運動會自由車場地賽於今天結束為期3天的賽程，男子4公里個人追逐賽由台北市的杜志濠在金牌戰中以4分36秒299擊...

全運會／手球男子組新北市成功衛冕 女子組高雄市4連霸

110年全運會手球賽事今天在板橋體育館落幕，女子組衛冕軍高雄市以18：12戰勝新北市，完成4連霸，男子組冠軍賽新北市與台...

高球／又是逆轉秀 洪玉霖聲寶女子公開賽摘冠

紐西蘭籍高球女將洪玉霖今天猛打4鳥，且以無柏忌的完美演出，繳出全場最低的68桿，以3桿之差後來居上摘下聲寶女子公開賽后冠...

全運會／女子曲棍球桃園勝高雄 成軍6年首嘗金牌滋味

110年全運會曲棍球賽程今天冠軍揭曉，由本屆竄出的黑馬桃園市拔得頭籌，以4戰全勝摘下首金，亞軍則與上屆相同由積分9分的台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。