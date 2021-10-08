聽新聞
test
0:00 / 0:00
全運會／杜志濠奪追逐賽第1金 黃亭茵破大會紀錄2連霸
110全國運動會自由車場地賽於今天結束為期3天的賽程，男子4公里個人追逐賽由台北市的杜志濠在金牌戰中以4分36秒299擊敗新竹縣李文昭的4分38秒168，為台北市奪下金牌，也是杜志濠在全運會個人場地賽的第一金。
加上昨天台北市隊在男子4公里團隊追逐賽中奪金，杜志濠本季全運會場地賽已兩金入袋，近年他大多時間都於國外賽場拚鬥，這次受疫情影響有機會專注於台灣比賽，讓這兩面獎牌變得意義非凡。
本身以公路賽為主的杜志濠，同時要兼顧場地賽與公路賽並不容易，緊接著在19、20日北海岸台2線將展開男子個人計時與公路賽，杜志濠說：「這次競爭會非常激烈，我也會全力以赴。」
女子個人追逐金牌戰由高雄市隊黃亭茵再度對上台中市隊曾可妡，兩人在場上難分高下，最後黃亭茵以3分45秒046奪下金牌，完成2連霸，曾可妡則以3分46秒676拿銀，雙方皆突破3分46秒870的大會紀錄。
這次比賽對黃亭茵來說是對自己的一個測驗，她坦言壓力其實非常大，兩年前的全運會賽事結束後，將重心放在奧運，不斷的參賽使她身心狀況越來越差，腰部及膝蓋的舊傷也不斷復發，疫情影響及沒有選上奧運的狀況下，黃亭茵也用這段時間調適身體及心理的狀態。
面對這次比賽黃亭茵坦言懷疑過自己，她說：「當下不知道可以發揮到多少，能夠在場上完全表現出來，拿到金牌及破大會紀錄真的很開心。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言