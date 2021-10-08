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全運會／杜志濠奪追逐賽第1金 黃亭茵破大會紀錄2連霸

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
杜志濠拿下個人在全運會追逐賽的首面金牌。圖／全運會提供
杜志濠拿下個人在全運會追逐賽的首面金牌。圖／全運會提供

110全國運動會自由車場地賽於今天結束為期3天的賽程，男子4公里個人追逐賽由台北市的杜志濠在金牌戰中以4分36秒299擊敗新竹縣李文昭的4分38秒168，為台北市奪下金牌，也是杜志濠在全運會個人場地賽的第一金。

加上昨天台北市隊在男子4公里團隊追逐賽中奪金，杜志濠本季全運會場地賽已兩金入袋，近年他大多時間都於國外賽場拚鬥，這次受疫情影響有機會專注於台灣比賽，讓這兩面獎牌變得意義非凡。

本身以公路賽為主的杜志濠，同時要兼顧場地賽與公路賽並不容易，緊接著在19、20日北海岸台2線將展開男子個人計時與公路賽，杜志濠說：「這次競爭會非常激烈，我也會全力以赴。」

女子個人追逐金牌戰由高雄市隊黃亭茵再度對上台中市隊曾可妡，兩人在場上難分高下，最後黃亭茵以3分45秒046奪下金牌，完成2連霸，曾可妡則以3分46秒676拿銀，雙方皆突破3分46秒870的大會紀錄。

這次比賽對黃亭茵來說是對自己的一個測驗，她坦言壓力其實非常大，兩年前的全運會賽事結束後，將重心放在奧運，不斷的參賽使她身心狀況越來越差，腰部及膝蓋的舊傷也不斷復發，疫情影響及沒有選上奧運的狀況下，黃亭茵也用這段時間調適身體及心理的狀態。

面對這次比賽黃亭茵坦言懷疑過自己，她說：「當下不知道可以發揮到多少，能夠在場上完全表現出來，拿到金牌及破大會紀錄真的很開心。」

儘管過去一段時間身心狀態都相當煎熬，但黃亭茵仍在全運會追逐賽完成2連霸。圖／全運會提供
儘管過去一段時間身心狀態都相當煎熬，但黃亭茵仍在全運會追逐賽完成2連霸。圖／全運會提供

黃亭茵 全運會 自由車

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