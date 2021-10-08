全運會／手球男子組新北市成功衛冕 女子組高雄市4連霸

110年全運會手球賽事今天在板橋體育館落幕，女子組衛冕軍高雄市以18：12戰勝新北市，完成4連霸，男子組冠軍賽新北市與台中市戰況膠著，最終新北市以26：18奪得金牌，成功衛冕。

女子組金牌戰由地主隊新北市與衛冕軍高雄市交戰，比賽一開始由衛冕軍高雄隊率先發難攻下2分，上半場以9：5保持領先，下半場新北緊追在後，但仍無法攻破高雄的防線，最後高雄以18：12奪得勝利。

緊接著是男子組金牌戰，由地主隊新北對上台中，上演108年全運會冠軍賽戲碼，雙方戰火猛烈，新北上半場僅以1分之差領先台中，教練黎俊裕表示，下半場以防守為主，加上守門員許智坤狀態良好，使台中市頻頻無法攻破球門得分，最終以26：18成功衛冕，將金牌留在新北。

而女子組銅牌戰則由台北市對上桃園，過程中桃園一度追上比分，但台北市仍站穩腳步，以21：15擊退桃園，將銅牌收入囊中，緊接登場的是男子組銅牌戰，高雄率先在上半場領先台北市2分，進入下半場台北市急起直追將比分咬住，終場高雄市以21：20一分之差險勝台北市，拿下本屆銅牌。