快訊

查緝辦案還得身兼行銷？基層員警恐焦頭爛額

屍骸遍地！阿富汗北部清真寺爆炸 傳至少釀百死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會／手球男子組新北市成功衛冕 女子組高雄市4連霸

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
全運會地主新北市在手球男子組冠軍賽擊敗台中市，將金牌留在新北市。圖／全運會提供
全運會地主新北市在手球男子組冠軍賽擊敗台中市，將金牌留在新北市。圖／全運會提供

110年全運會手球賽事今天在板橋體育館落幕，女子組衛冕軍高雄市以18：12戰勝新北市，完成4連霸，男子組冠軍賽新北市與台中市戰況膠著，最終新北市以26：18奪得金牌，成功衛冕。

女子組金牌戰由地主隊新北市與衛冕軍高雄市交戰，比賽一開始由衛冕軍高雄隊率先發難攻下2分，上半場以9：5保持領先，下半場新北緊追在後，但仍無法攻破高雄的防線，最後高雄以18：12奪得勝利。

緊接著是男子組金牌戰，由地主隊新北對上台中，上演108年全運會冠軍賽戲碼，雙方戰火猛烈，新北上半場僅以1分之差領先台中，教練黎俊裕表示，下半場以防守為主，加上守門員許智坤狀態良好，使台中市頻頻無法攻破球門得分，最終以26：18成功衛冕，將金牌留在新北。

而女子組銅牌戰則由台北市對上桃園，過程中桃園一度追上比分，但台北市仍站穩腳步，以21：15擊退桃園，將銅牌收入囊中，緊接登場的是男子組銅牌戰，高雄率先在上半場領先台北市2分，進入下半場台北市急起直追將比分咬住，終場高雄市以21：20一分之差險勝台北市，拿下本屆銅牌。

全運會

延伸閱讀

全運會／女子曲棍球桃園勝高雄 成軍6年首嘗金牌滋味

全運會／台南市余政賢單人雙槳奪冠 斷汪明輝9連霸

新北加倍券限制多 議員批降低民眾使用意願

新北22天無新感染個案 八大行業依中央指引復業

相關新聞

全運會／手球男子組新北市成功衛冕 女子組高雄市4連霸

110年全運會手球賽事今天在板橋體育館落幕，女子組衛冕軍高雄市以18：12戰勝新北市，完成4連霸，男子組冠軍賽新北市與台...

高球／又是逆轉秀 洪玉霖聲寶女子公開賽摘冠

紐西蘭籍高球女將洪玉霖今天猛打4鳥，且以無柏忌的完美演出，繳出全場最低的68桿，以3桿之差後來居上摘下聲寶女子公開賽后冠...

全運會／女子曲棍球桃園勝高雄 成軍6年首嘗金牌滋味

110年全運會曲棍球賽程今天冠軍揭曉，由本屆竄出的黑馬桃園市拔得頭籌，以4戰全勝摘下首金，亞軍則與上屆相同由積分9分的台...

放下輸贏 找回自己 東奧跆拳道銅牌羅嘉翎

在東奧賽場上踢擊技術精準而凌厲的羅嘉翎，在場下是個恪守跆拳道精神，性格純真開朗的女孩。「其實我在踢資格賽的時候，比打正式賽的時候更緊張。

寂靜下的專注 世界聽障羽球球后沈彥汝

22歲、現為國立體育大學體育研究所學生的沈彥汝，在她12年的羽球人生中，已掙下許多「第一」的頭銜，她是世界積分排名第一的聽障羽球選手；是全國第一位甲組球員的聽障選手；更是中華台北聽障羽球代表隊個人雙料金牌的紀錄保持者。

亞洲3國不符規定 世界反禁藥組織禁辦國際體育賽

世界反禁藥組織（WADA）今天宣布，北韓、泰國與印尼的國家級反禁藥組織「不符合規定」，代表這些國家無權舉辦大型國際體育賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。