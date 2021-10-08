高球／又是逆轉秀 洪玉霖聲寶女子公開賽摘冠

紐西蘭籍高球女將洪玉霖今天猛打4鳥，且以無柏忌的完美演出，繳出全場最低的68桿，以3桿之差後來居上摘下聲寶女子公開賽后冠，這同時也是她今年所拿下的第2冠。

2021聲寶女子公開賽今天在蘆竹的台北高爾夫俱樂部進行最後一輪競桿，洪玉霖前兩回合打完仍並列第3，落後排頭吳佳晏2桿，沒想到她在最後一天上演逆轉秀，以全場最佳表現封后。

這不是洪玉霖第1次在最終回逆轉勝，9月的建大輪胎盃她就曾展現「強心臟」本事，當時她同樣在最後一輪出發前落後2桿，也是在最後一天繳出68桿追上排頭，並歷經破紀錄的7度延長後拿下生涯首冠。

年僅17歲的吳佳晏，上個月底才在2021中國信託邀請賽奪冠，氣勢正旺的她在聲寶女子公開賽前兩輪都高掛領先榜之首，也被看好大有機會締造2連冠。

最後一輪吳佳晏雖表現不俗，繳出夠水準的73桿，沒想到洪玉霖打得更優，吳佳晏最終反以3桿之差落居亞軍。

洪玉霖今天在強風襲擊下依舊穩紮穩打，前9洞僅進帳1鳥，轉場後前半段也一路持平，直到比賽結束前最後5洞才開始「趕進度」，猛抓3鳥扭轉戰局。

今天打出的68桿，不僅是洪玉霖3回合以來的最佳表現，同時也是今天所有參賽選手當中，唯一繳出紅字（低於標準桿）計分卡的球員。