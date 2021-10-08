全運會／女子曲棍球桃園勝高雄 成軍6年首嘗金牌滋味

110年全運會曲棍球賽程今天冠軍揭曉，由本屆竄出的黑馬桃園市拔得頭籌，以4戰全勝摘下首金，亞軍則與上屆相同由積分9分的台中市奪得，季軍則由南投縣以6積分拿下。

今年全運會曲棍球女子組共有5縣市參賽，其中桃園市在前三場比賽分別擊敗台中、彰化與南投，今天最後一戰則是遭遇高雄，開賽後2分鐘桃園古禎憶手感火燙，閃電般射進一球，4分鐘後梁瑀婕再補上一球，次節高雄市雖然極力反攻拿下一球但仍無力回天，古禎憶再加碼兩顆罰角球為桃園市拿下金牌。

今年才高中的得分王古禎憶已是國家隊成員，她說：「跟著教練6年了，訓練過程中教練常大聲吼罵來激勵我們，但大家不僅不在意還樂在其中，也希望能將此次金牌獻給教練。」

由劉國錢教練帶領的桃園隊已成軍6年，球員主要來自凌雲國中與龍潭高中，今年終於拿下首面全運會金牌，劉國錢說：「由於隊上選手較其他隊年輕，賽事經驗較少，最大的難關在於自身壓力，因此，平時以高壓大聲罵的方式來訓練選手的心理素質。」

女子組今天第1場賽事則由台中市對上彰化縣，開節彰化努力防守台中猛攻，可惜在第13分鐘由范瑀軒直攻球門幫助台中市先馳得點，次節台中隊更由王薏瑄及楊子萱分別以罰角球與7碼球一下拉開3球差距。下半場雖然彰化隊洪韵涵以罰角球為團隊拿下一球，仍無法澆熄台中隊的氣焰，最終台中以6：1拿下勝利，以積分9分獲得本屆全運會亞軍。