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LPGA／創建者盃高球賽 徐薇淩首輪繳72桿

中央社 / 台北8日電
徐薇淩。 美聯社
徐薇淩。 美聯社

東京奧運女子高球國手徐薇淩今天在LPGA創建者盃高球賽首輪，以高於標準1桿的72桿完賽，目前暫時並列77名，也是參賽台將當中表現最佳。

總獎金高達300萬美元（約新台幣8379萬）的創建者盃高球賽（Founders Cup），今年在美國紐澤西州的西考德威爾（West Caldwell）舉行，比賽共打4輪，標準桿為71桿。

今天比賽因濃霧攪局，開球時間順延90分鐘才開打，首輪因天色太暗比賽提前喊停，仍有30名球員還未打完。

女子世界排名第2的韓國名將高真榮今天火力全開，她在後9洞的前7洞就猛打6鳥，全場累計抓下9鳥、1柏忌，目前以低於標準8桿的63桿獨走，並以3桿之差領先排名第2的德國名將賈兒（Sandra Gal）。

台灣一姐徐薇淩今天小鳥抓不多，所幸也沒太多失誤，她在前9洞雖苦吞2個柏忌，所幸轉場後就在第10洞捕鳥止血，後9洞她累計打下2鳥、1柏忌，單日總計以2鳥、3柏忌，以高於標準1桿的72桿繳卡，目前暫並列77名。

同場競桿的程思嘉今天打得不理想，她全場僅賺進1隻小鳥，卻領到5個柏忌，以高於標準4桿的75桿完賽，排名並列116。

同樣是東京奧運國手的李旻，今天宛如坐雲霄飛車般，她打下3鳥，也苦吞5個柏忌，此外她在標準桿4桿的第14洞，共耗費7桿才脫身，這也對她造成重傷害，讓她首輪打完以高於標準5桿的76桿，並列123。

徐薇淩 程思嘉 李旻

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