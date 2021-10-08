全運會台南已奪12金9銀14銅 黃偉哲：再創巔峰
今年全國運動會將在10月16日至21日於新北市登場，台南市長黃偉哲今天下午為代表隊授旗，他期許南市代表隊旗開得勝，每位選手都能突破自我，創下佳績。
授旗儀式在永華市政中心舉行，由南市體育總會理事長吳志祥自黃偉哲手上接下市旗。台南市今年有776名選手及隊職員參加全運會，黃偉哲表示，33個項目中已有9個項目提前比賽，截至今日，台南已搶下12 金9銀14銅，暫居全國第3，其中輕艇、帆船及划船囊括了10金，上屆全運會因為氣候及海象影響，使選手無法發揮實力，今年穩定發揮之下能夠重返榮耀，實至名歸。
其他已獲獎的項目有空手道選手簡慧萱，在女子組個人型賽完成4連霸。而現代五項男子組選手胡翔2年前在全運會初試啼聲拿下銅牌，，備戰2年後拿下金牌，更破了大會紀錄，也與哥哥胡懿及隊友黃子瑜、陳柏翰一起拿下團體賽銀牌。
女子組韻律體操成隊競賽也打破隊史成績，首獲銀牌，表現亮眼，黃偉哲鼓勵代表隊乘勝追擊，締造佳績。
體育處表示，台南市自2019年全運會起即與成功大學合作，導入專屬運動傷害防護團隊，在賽事期間給予選手第一時間的照護服務，今年同樣在19項高衝擊或競技強度較高的運動種類賽場上設置運動傷害防護站，選手在賽前及賽後都能受到妥善的健康照顧，安心在賽場上拚戰。
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