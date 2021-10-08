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印地安泉網賽／梁恩碩直落二敗北 結束首次會內賽之旅

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
梁恩碩直落二輸球，結束生涯首度的印地安泉網賽會內賽之旅。 路透社
梁恩碩直落二輸球，結束生涯首度的印地安泉網賽會內賽之旅。 路透社

WTA1000分的印地安泉網賽，我國小將梁恩碩今天在首輪遭遇美國選手莉絲凱（Alison Riske），最終以2：6、2：6直落二敗下陣來，結束生涯首度的印地安泉網賽會內賽之旅。

梁恩碩今年3月才在杜拜網賽初嚐WTA千分賽會內賽滋味，本周又在印度安全會外賽一路過關斬將，成為我國第5位闖進印地安泉女單會內賽的選手。

而今天的女單首輪賽事，梁恩碩就碰上世界排名第51名的莉絲凱，兩人在首盤前5局就只開激烈破發大戰，前5局兩人都未能守住任何一局發球局，遭3度破發得梁恩碩也以2：3落後，而莉絲凱隨後重新調整步調，以連拿4局率先搶下第一盤。

第二盤雙方在前4局又各自打破對手發球局一次，在2：2後，莉絲凱又在第5、7局接連破發，再度連搶4局成功關門，以直落二淘汰梁恩碩，挺進女單64強賽。

至於挺進到女單64強的我國一姊謝淑薇，則預計在明天凌晨出戰前法網冠軍、拉脫維亞奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko），力拚個人在印地安泉網賽單打最佳成績。

梁恩碩 謝淑薇 法網

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