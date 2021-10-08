網球／婚戒弄丟老婆很火 墨瑞IG求救成功尋回

英國網球名將墨瑞（Andy Murray）弄丟婚戒，在社群媒體上拜託外界協尋，他今天感謝Instagram粉絲幫忙把協尋消息分享出去，讓婚戒和穿過的臭鞋子最終得以重回他的懷抱。

法新社報導，曾拿下3座大滿貫賽冠軍的莫瑞在貼文中說：「大家相信嗎，戒指和鞋子都回家了！」他目前人在美國加州印地安泉（Indian Wells）備戰本週登場的大師賽。

他拎著運動鞋拍照，並寫道：「它們聞起來還是很糟，但我又再度得寵了。」

墨瑞稍早在社群媒體上表示，他在這個加州沙漠地區練習了一整天後，鞋子氣味實在不好聞，索性將鞋子放在車底風乾便離去休息，沒想到隔天一早回來時發現鞋子不翼而飛。

當時墨瑞原本不以為意，直到物理治療師問及他的婚戒時，他才驚覺自己將婚戒綁在鞋帶上。

墨瑞總是習慣將婚戒綁在鞋帶上。 路透

墨瑞說：「我打球的時候通常都會把婚戒綁在網球鞋上，因為我沒辦法戴著戒指打球。所以，是的，我的婚戒也一併被偷走了。」墨瑞表示，丟失婚戒讓家裡的老婆大人很火大，因此他想努力找回來。

莫瑞並未詳述婚戒和鞋子是如何尋回，不過他表示他有和飯店保全通過「幾通電話」。

他在Instagram影片中說：「超級感謝大家所有的訊息，也感謝各位將此事分享出去。」