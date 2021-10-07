足球／亞洲盃附加賽首戰 中華隊1：2不敵印尼

中華男足前往泰國出戰2023亞洲盃資格賽附加賽，爭取晉級亞洲盃資格賽的最後機會，今天和印尼進行的首戰雖有許恆賓下半場延長補時第91分鐘進球，仍以1：2不敵印尼；兩軍台灣時間11日晚間9點在同一地點再戰，中華隊只要1：0贏球就能取得晉級的機會。

中華隊在出發泰國之前即面臨總教練與4名球員發生違紀事件，由助理教練葉獻中臨危受命代理總教練帶兵出征，中華足協方靖仁秘書長也依葉獻中教練戰力考量，四處奔走詢問才將選手補齊，並一同前往泰國給予支持與協助。

上半場中華隊積極進攻，取得兩次角球機會，但都沒攻破球門，反被印尼第19分鐘率先進球；下半場中華隊嘗試從防守做起伺機策動反擊，但第50分鐘印尼左邊路攻勢發動，隊長進球將球數領先到2：0。

第88分鐘中華隊徐翊前場一次頭頂爭搶，遭印尼球員惡劣犯規受傷出場，中華隊也獲得一次自由球機會；中華隊自由球開出，開至禁區一陣混亂，最後由許恆賓一腳將球送進球門，取得客場進球，替中華隊扳回一城，最終中華隊先以1球差距落敗，但因這場是以客場身份進球，下戰只要1：0獲勝就能取得晉級機會。

葉獻中表示，其實中華隊有按照賽前的準備進行戰術演練，最後也是依照自由球的設定得到進球，賽前也大致上設定印尼進球的方式會從邊路突破展開，可惜選手在防守上的分心導致對方進了兩球。