飛鏢／DARTSLIVE校園對抗賽 台中向上國中奪冠

日本SEGA集團旗下電子飛鏢機品牌DARTSLIVE與中華民國飛鏢總會，於3日在國立台灣體育運動大學舉辦DARTSLIVE校園對抗賽，參與學校來自台中、台南、嘉義總共有9隊校園代表參賽，氣氛熱鬧緊張，最後冠軍由去年成軍的台中向上國中飛鏢隊拿下獎項。

飛鏢運動突破體能限制，校園不僅是一般體育好的學生可以參賽，女生或是特殊生也都可以參加比賽，像是拿下亞軍的新化高中成員大部分皆為女子選手，依然表現得非常優異。

DARTSLIVE TAIWAN 於今年秉持著取之社會回饋社會的企業精神，針對全台灣各國高中學生進行校園方案的推廣，無償提供飛鏢機台讓學生可以在校練習。在疫情期間，飛鏢運動成為體育運動的好選擇，可以減少因為激烈運動互動的接觸感染，參與校園方案學校目前全台已有13所學校，未來也陸續增加中。