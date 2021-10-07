快訊

諾貝爾文學獎揭曉 坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠

飛鏢／DARTSLIVE校園對抗賽 台中向上國中奪冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中向上國中飛鏢隊拿下DARTSLIVE校園對抗賽冠軍。圖／DARTSLIVE提供
台中向上國中飛鏢隊拿下DARTSLIVE校園對抗賽冠軍。圖／DARTSLIVE提供

日本SEGA集團旗下電子飛鏢機品牌DARTSLIVE與中華民國飛鏢總會，於3日在國立台灣體育運動大學舉辦DARTSLIVE校園對抗賽，參與學校來自台中、台南、嘉義總共有9隊校園代表參賽，氣氛熱鬧緊張，最後冠軍由去年成軍的台中向上國中飛鏢隊拿下獎項。

飛鏢運動突破體能限制，校園不僅是一般體育好的學生可以參賽，女生或是特殊生也都可以參加比賽，像是拿下亞軍的新化高中成員大部分皆為女子選手，依然表現得非常優異。

DARTSLIVE TAIWAN 於今年秉持著取之社會回饋社會的企業精神，針對全台灣各國高中學生進行校園方案的推廣，無償提供飛鏢機台讓學生可以在校練習。在疫情期間，飛鏢運動成為體育運動的好選擇，可以減少因為激烈運動互動的接觸感染，參與校園方案學校目前全台已有13所學校，未來也陸續增加中。

延伸閱讀

五倍券起跑！桃園好市乘雙券加碼1.4億 20日上路

藤球／八方雲集、亞適國際贊助 輔大發展藤球添助力

搶五倍券商機 飯店祭超優惠食宿玩樂方案

新北市投入4億1400萬 打造50校繽紛運動場新風貌

相關新聞

印地安泉網賽／瑞度卡努美網後首戰 談暴紅一個月心情

英國18歲小將瑞度卡努（Emma Raducanu）在今年美網爆冷奪冠並改寫多項紀錄後，過去一個多月來成為鎂光燈捕捉焦點...

亞錦賽好成績 合庫銀替莊智淵加薪了

2021年亞洲桌球錦標賽男子國家代表隊由合庫桌球隊教練廖炯堯帶領莊智淵、陳建安、孫嘉宏、馮翊新及黃彥誠等選手組成參加，賽...

網球／澳洲祭疫苗強制令 約克維奇衛冕澳網陷兩難

自從在美國公開賽決賽中慘敗後，約克維奇（Novak Djokovic）基本上像是人間蒸發。

飛鏢／DARTSLIVE校園對抗賽 台中向上國中奪冠

日本SEGA集團旗下電子飛鏢機品牌DARTSLIVE與中華民國飛鏢總會，於3日在國立台灣體育運動大學舉辦DARTSLIV...

高球／思嘉關懷列車升級 老爸程德銘樂做高球苦行僧

我國旅美高球名將程思嘉今天將在美國紐澤西州Cognizant Founders Cup進行2022年全卡資格保衛戰，雖然...

全運會／聖火抵花蓮 東奧田徑女將謝喜恩接棒

16日起在新北市登場的全國運動會聖火今天抵達花蓮縣，在新北市副市長劉和然及花蓮縣副縣長顏新章見證下，火炬手民俗體育踢毽小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。