快訊

諾貝爾文學獎揭曉 坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠

高球／思嘉關懷列車升級 老爸程德銘樂做高球苦行僧

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
「思嘉關懷列車」升級為2.0版，增加偏鄉小學高球教學。圖／程德銘提供
「思嘉關懷列車」升級為2.0版，增加偏鄉小學高球教學。圖／程德銘提供

我國旅美高球名將程思嘉今天將在美國紐澤西州Cognizant Founders Cup進行2022年全卡資格保衛戰，雖然大賽在即，但她更心繫老爸程德銘在家鄉啟動的「思嘉關懷列車」是否安然上路。

程思嘉目前在年度LPGA積分總排名103，她必須保住前100名，才能取得明年的全卡資格，Cognizant Founders Cup是美國LPGA年度倒數第二場，如果不能闖進三、四輪決賽，她僅存在閉幕戰Pelican Women Championship做最後一搏。

程德銘與程思嘉為了回饋當年各界的栽培，2018年起在Taylor Made等贊助商的支持，以「思嘉關懷列車」為名，開始與中華高球協會基層扎根計畫齊步同行。

程德銘表示，他們來自平凡家庭，如果沒有外界的幫助，光靠夫妻微薄的收入，女兒根本無法受到妥善的栽培而打進美國LPGA女子巡迴賽，「當年我們受人幫助，現在我們也設法幫助人，這便是飲水思源，也是社會責任。」

今年「思嘉關懷列車」升級為2.0版，增加偏鄉小學高球教學，並網羅10位TLPGA現役選手擔任講師，可惜因新冠疫情惡化，只教了兩所小學就暫停，程德銘說：「期待政府盡快解禁，我們已安排好到麥寮明禮小學，涂鵬翔校長久等了。」

程思嘉13歲以前因為家庭經濟因素請不起教練，沒打過月賽，只跟著爸爸一逕苦練，還好她很爭氣，當年在季賽總是名列前茅，自動取得下一場季賽資格，為拮据的老爸減輕不少壓力。程德銘表示，要特別感謝中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、教練蔡麗香、東方球場總經理郭秋琳和台北市立大學老師王宏宗適時襄助，「他們都是思嘉的貴人，在女兒成長的路上奉獻愛心，出錢出力。」

程德銘當年從事電子零件業，風光一時，因轉型不當，生意失敗，曾在市場擺攤賣水果另謀生計，對人情冷暖點滴在心，而際遇的起落無常更讓他參透腳踏實地、行善助人才是人生的終極功課。

不少人認為程德銘以一己之力，面對八方需索，成效有限，但他始終心懷聚沙為塔，涓滴成河的信念，配合中華高協的基層扎根計畫，不僅要作傳道的苦行僧，也樂當散播歡樂的開心果。四年來，除了贈送青少年各項高球器材外，也大力宣導高球賽事觀賞，讓青少年走入球場，享受並領悟賽會的啟發，「對青少年而言，高爾夫僅是一項才藝，如何快樂打球，找到人生的價值才是最終的目標。」

程思嘉 LPGA 高爾夫

延伸閱讀

高球／聲寶女子公開賽 吳佳晏拚台巡賽2連冠

Windows 11正式推出 台灣啟用燦坤、全國電子等190家體驗升級門市

高球／聲寶女子公開賽開打 「我比賽你拿獎」另捐150萬助公益

柯瑞求教籃球高球取平衡 喬丹給出趣味回覆

相關新聞

印地安泉網賽／瑞度卡努美網後首戰 談暴紅一個月心情

英國18歲小將瑞度卡努（Emma Raducanu）在今年美網爆冷奪冠並改寫多項紀錄後，過去一個多月來成為鎂光燈捕捉焦點...

亞錦賽好成績 合庫銀替莊智淵加薪了

2021年亞洲桌球錦標賽男子國家代表隊由合庫桌球隊教練廖炯堯帶領莊智淵、陳建安、孫嘉宏、馮翊新及黃彥誠等選手組成參加，賽...

網球／澳洲祭疫苗強制令 約克維奇衛冕澳網陷兩難

自從在美國公開賽決賽中慘敗後，約克維奇（Novak Djokovic）基本上像是人間蒸發。

飛鏢／DARTSLIVE校園對抗賽 台中向上國中奪冠

日本SEGA集團旗下電子飛鏢機品牌DARTSLIVE與中華民國飛鏢總會，於3日在國立台灣體育運動大學舉辦DARTSLIV...

高球／思嘉關懷列車升級 老爸程德銘樂做高球苦行僧

我國旅美高球名將程思嘉今天將在美國紐澤西州Cognizant Founders Cup進行2022年全卡資格保衛戰，雖然...

全運會／聖火抵花蓮 東奧田徑女將謝喜恩接棒

16日起在新北市登場的全國運動會聖火今天抵達花蓮縣，在新北市副市長劉和然及花蓮縣副縣長顏新章見證下，火炬手民俗體育踢毽小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。