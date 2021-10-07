全運會／聖火抵花蓮 東奧田徑女將謝喜恩接棒
16日起在新北市登場的全國運動會聖火今天抵達花蓮縣，在新北市副市長劉和然及花蓮縣副縣長顏新章見證下，火炬手民俗體育踢毽小將葉哲妤交棒給東京奧運田徑選手謝喜恩。
聖火傳遞儀式在太平洋公園舉辦，新北市政府團隊與葉哲妤一同進場，代表花蓮接下聖火的阿美族謝喜恩來自花蓮玉里鎮。
劉和然表示，很多優質選手來自花蓮，學運動的孩子體能、EQ及IQ都很好，更打趣說，兩縣市互動密切，花蓮「獎牌不一定要拿走那麼多」。
花蓮民國111年4月承辦全國中等學校運動會，劉和然祝花蓮產出更多運動明日之星；顏新章感謝各基層單位默默培育，期許更多年輕選手接班，讓花蓮成體育大縣。
全中運部分，花蓮縣政府教育處代理處長饒忠表示，已陸續成立各部門執委會，建置相關賽館，提供優質場地，期待迎接上萬名國、高中選手。
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