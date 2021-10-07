藤球／八方雲集、亞適國際贊助 輔大發展藤球添助力

輔大體育系藤球選手接受八方雲集、亞適國際贊助簽署儀式今天在輔仁大學積健樓舉行，由輔大資源與事業發展副校長謝邦昌、財團法人新北市私立八方雲集社會福利慈善事業基金會董事長蘇淑幸、亞適國際副總經理王明玉等人共同簽署，象徵台灣藤球進入新的里程碑。

輔大為發展台灣藤球運動，於新學年招收優秀藤球選手入校，且與一向重視國內體育推展的八方雲集、亞適國際等企業不謀而合，為此進行贊助選手的初步合作，期許未來進入輔大學習的藤球好手能在無後顧之憂下，達到學業、專業雙贏的目標。

這次輔大運動員在東京奧運獲1金、2銅（舉重金牌郭婞淳、桌球銅牌鄭怡靜／林昀儒、拳擊銅牌黃筱雯），此次把藤球納入體育大家庭內，並獲得八方雲集、亞適國際的襄助，對台灣藤球發展無異如虎添翼。

謝邦昌說，輔大是綜合型大學，現在又有附設醫院，為培養優質體育專業人才，在運動、復健、營養等方面可提供選手系統性的訓練及發展，今年體育系在運動健康管理組增設藤球種類，感謝中華民國藤球協會、新北市體育總會藤球委員會及八方雲集、亞適國際的大力支持，希望藤球運動能在輔大開花結果。

蘇淑幸表示，「這些年我默默到各學校去探訪，接觸到不同孩子們學習體育項目的生命故事，從佳冬國中藤球隊買不起藤球，四處籌錢找經費，到士林國中為了募集泰國移地訓練經費，DIY自製手工皂來義賣，我知道這件事情之後，立刻與士林國中教練詹宇庭聯繫，詹宇庭同時也是中華藤球青年隊總教練，他全心全意推廣藤球在台灣，推廣的過程可以用篳路藍縷來形容，這也印證了推廣與訓練『過程』的艱苦，我希望能有更多人可以一起幫助藤球運動往下扎根，選手都能無後顧之憂，不間斷地為 台灣加油、發聲。」

中華藤協理事長蔡鴻鵬指出，這次能獲得輔仁大學、八方雲集、亞適國際對藤球運動的大力支持，對仍處於發展時期的台灣藤球而言，無疑是一大好消息，個人期許在產學合作配合下，讓我國藤球步入全新階段，未來展望藤球加入全運會、全大運、全中運，進而參加亞運會為國爭光。

在新北市積極推廣藤球運動的主委徐建宏強調，目前包括新莊國小、昌平國小、瑞平國小、豐年國小、頭前國中、金陵女中等校均已成立藤球社或藤球隊，如今輔仁大學招收藤球專長學生，加上八方雲集及亞適國際的贊助支持，這對新北市藤球四級制度的建立絕對是一大助力。