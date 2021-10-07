聽新聞
test
0:00 / 0:00
高球／聲寶女子公開賽 吳佳晏拚台巡賽2連冠
聲寶女子高球公開賽今天在台北高爾夫俱樂部舉行第2輪賽事，17歲吳佳晏揮出74桿，以兩回合總桿高於標準3桿的147桿，暫居首位，明天將拚台巡女子賽2連冠。
吳佳晏去年轉職業後，即斬獲3座金盃，今年9月底又在中國信託邀請賽封后，本週轉戰3回合54洞的聲寶女子公開賽。
吳佳晏今天第2回合帶著1桿的領先優勢出發，共抓下3鳥、吞下5個柏忌，以74桿繳卡。談到第2輪表現，她認為，主要是推桿不佳，「推桿的方向都可抓得到，但是推桿力道與果嶺速度不易拿捏，又沒有馬上調整過來，打得不夠積極，太保守，影響成績」。
吳佳晏明天決賽將挑戰台巡女子賽連2場封后及冠軍獎金新台幣75萬元，吳佳晏指出，她要積極一點，尤其是推桿，「因為果嶺速度慢，所以更要積極一點推，才比較有機會推進洞」。
梁宜羚連2天打出74桿，以兩回合148桿，1桿之差暫居第2；李欣與紐西蘭籍的洪玉霖也都揮出74桿，以兩回合總桿高於標準桿5桿的149桿，暫時並列第3。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言