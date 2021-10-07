高球／聲寶女子公開賽 吳佳晏拚台巡賽2連冠

聲寶女子高球公開賽今天在台北高爾夫俱樂部舉行第2輪賽事，17歲吳佳晏揮出74桿，以兩回合總桿高於標準3桿的147桿，暫居首位，明天將拚台巡女子賽2連冠。

吳佳晏去年轉職業後，即斬獲3座金盃，今年9月底又在中國信託邀請賽封后，本週轉戰3回合54洞的聲寶女子公開賽。

吳佳晏今天第2回合帶著1桿的領先優勢出發，共抓下3鳥、吞下5個柏忌，以74桿繳卡。談到第2輪表現，她認為，主要是推桿不佳，「推桿的方向都可抓得到，但是推桿力道與果嶺速度不易拿捏，又沒有馬上調整過來，打得不夠積極，太保守，影響成績」。

吳佳晏明天決賽將挑戰台巡女子賽連2場封后及冠軍獎金新台幣75萬元，吳佳晏指出，她要積極一點，尤其是推桿，「因為果嶺速度慢，所以更要積極一點推，才比較有機會推進洞」。

梁宜羚連2天打出74桿，以兩回合148桿，1桿之差暫居第2；李欣與紐西蘭籍的洪玉霖也都揮出74桿，以兩回合總桿高於標準桿5桿的149桿，暫時並列第3。