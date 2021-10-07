快訊

諾貝爾文學獎揭曉 坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／聲寶女子公開賽 吳佳晏拚台巡賽2連冠

中央社 / 台北7日電
聲寶女子公開賽，17歲吳佳晏揮出74桿，以兩回合總桿高於標準3桿的147桿，暫居首位。 圖／TLPGA提供
聲寶女子公開賽，17歲吳佳晏揮出74桿，以兩回合總桿高於標準3桿的147桿，暫居首位。 圖／TLPGA提供

聲寶女子高球公開賽今天在台北高爾夫俱樂部舉行第2輪賽事，17歲吳佳晏揮出74桿，以兩回合總桿高於標準3桿的147桿，暫居首位，明天將拚台巡女子賽2連冠。

吳佳晏去年轉職業後，即斬獲3座金盃，今年9月底又在中國信託邀請賽封后，本週轉戰3回合54洞的聲寶女子公開賽。

吳佳晏今天第2回合帶著1桿的領先優勢出發，共抓下3鳥、吞下5個柏忌，以74桿繳卡。談到第2輪表現，她認為，主要是推桿不佳，「推桿的方向都可抓得到，但是推桿力道與果嶺速度不易拿捏，又沒有馬上調整過來，打得不夠積極，太保守，影響成績」。

吳佳晏明天決賽將挑戰台巡女子賽連2場封后及冠軍獎金新台幣75萬元，吳佳晏指出，她要積極一點，尤其是推桿，「因為果嶺速度慢，所以更要積極一點推，才比較有機會推進洞」。

梁宜羚連2天打出74桿，以兩回合148桿，1桿之差暫居第2；李欣與紐西蘭籍的洪玉霖也都揮出74桿，以兩回合總桿高於標準桿5桿的149桿，暫時並列第3。

高爾夫

延伸閱讀

金鐘56／鍾欣凌「婆婆」發威封后 鍍金新行情曝光！

金鐘56／鍾欣凌隔7年再封后 暴雷「婆婆」最新計畫

高球／延長賽奪中信金盃 17歲吳佳晏獲破紀錄3百萬獎金

得了金曲獎就變了？朱海君這反應讓胡瓜當場變臉

相關新聞

印地安泉網賽／瑞度卡努美網後首戰 談暴紅一個月心情

英國18歲小將瑞度卡努（Emma Raducanu）在今年美網爆冷奪冠並改寫多項紀錄後，過去一個多月來成為鎂光燈捕捉焦點...

亞錦賽好成績 合庫銀替莊智淵加薪了

2021年亞洲桌球錦標賽男子國家代表隊由合庫桌球隊教練廖炯堯帶領莊智淵、陳建安、孫嘉宏、馮翊新及黃彥誠等選手組成參加，賽...

網球／澳洲祭疫苗強制令 約克維奇衛冕澳網陷兩難

自從在美國公開賽決賽中慘敗後，約克維奇（Novak Djokovic）基本上像是人間蒸發。

飛鏢／DARTSLIVE校園對抗賽 台中向上國中奪冠

日本SEGA集團旗下電子飛鏢機品牌DARTSLIVE與中華民國飛鏢總會，於3日在國立台灣體育運動大學舉辦DARTSLIV...

高球／思嘉關懷列車升級 老爸程德銘樂做高球苦行僧

我國旅美高球名將程思嘉今天將在美國紐澤西州Cognizant Founders Cup進行2022年全卡資格保衛戰，雖然...

全運會／聖火抵花蓮 東奧田徑女將謝喜恩接棒

16日起在新北市登場的全國運動會聖火今天抵達花蓮縣，在新北市副市長劉和然及花蓮縣副縣長顏新章見證下，火炬手民俗體育踢毽小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。