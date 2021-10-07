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印地安泉網賽／瑞度卡努美網後首戰 談暴紅一個月心情

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
談到過去一個多月來暴紅且邀約不斷，瑞度卡努直言她最開心的還是與家人在一起的時光。 路透社
談到過去一個多月來暴紅且邀約不斷，瑞度卡努直言她最開心的還是與家人在一起的時光。 路透社

英國18歲小將瑞度卡努（Emma Raducanu）在今年美網爆冷奪冠並改寫多項紀錄後，過去一個多月來成為鎂光燈捕捉焦點，而本周她也將在印地安泉網賽再度出賽，談到過去一個多月來暴紅且邀約不斷，瑞度卡努直言她最開心的還是與家人在一起的時光。

瑞度卡努今年在美網以會外賽選手身分最終奪冠，讓她瞬間成為網壇新生代人氣天后，不但活動邀約不曾間斷，包括參加了有時尚奧斯卡之稱的「Met Gala」，還受到英國皇室的邀請一起打球。

不過對於暴紅後的一切，年紀輕輕的瑞度卡努不但未沉浸其中，反而是婉拒了多數的邀約，選擇留在家中陪伴家人，「能夠得到大家的支持與祝福，真的很不錯，但我並沒有太沉迷在這件事情上，我還是專注於網球和訓練。」

瑞度卡努坦言，這段時間雖然做了不少新嘗試，但最珍惜的依舊是與家人一起度過的時光，「對我來說，我印象最深刻的仍是我贏球的那一晚，回到飯店和我的團隊一起享用了一頓美食，並且聊了過去三周發生的事情。許多的邀約對我來說都很酷，我也都會牢記在心中。」

而這次印地安泉網賽瑞度卡努也將首度與新教練比斯（Jeremy Bates）合作，她說：「我不會急於求成，我對於自己很有信心，儘管我還很年輕，但也已經累積的一些經驗，最終妳依舊只能一個人站上球場，妳必須成為自己的教練，這讓我感到相當自在。而我把尋找教練這件事，當作是尋找一位與妳好好相處，並且能推著自己前進的人。」

瑞度卡努這次印地安泉網賽將以女單第17種子從64強賽打起，並將在首戰遭遇世界排名第100名的白俄羅斯選手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）。

瑞度卡努 美網 羅斯

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