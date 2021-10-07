印地安泉網賽／謝淑薇晉女單第二輪 將戰前法網冠軍

WTA1000印地安泉網賽本周點燃戰火，我國網球一姊謝淑薇今天在女單首輪賽事遭遇美國選手布蘭格（Madison Brengle），在首盤僅花28分鐘就拿下的情況下，第二盤則是與對手一路打進搶七，最終以6：1、7：6（7：4）直落二勝出，挺進到64強。

謝淑薇在日前的芝加哥女網賽於女單32強止步後，本周轉戰等級更高的印地安泉網賽，並在首輪遭遇31歲、世界排名第88名的布蘭格，雙方生涯曾6度交手，由謝淑薇以4勝2敗佔得上風，不過近兩次交手都由布蘭格拿下勝利。

而兩人在睽違3年多後再度碰頭，謝淑薇在首盤就展開猛烈攻勢，開賽後連續破發連拿4局，雖然第5局也遭到布蘭格回破發，但謝淑薇第6局馬上還以顏色，並在第7局以「Love Game」收下首盤。

第二盤雙方則是展開激烈的破發大戰，在前7局賽中兩人各僅保發1局，而三度破發的謝淑薇一度在前9局打完後以5：4聽牌，第10局謝淑薇在自己的發球局中一度取得3個賽末點，不過也遭到布蘭格一一化解，並且在該局成功破發後將比賽一路帶進搶七，不過謝淑薇最終仍是在搶七大戰中以7：4勝出，順利挺進到第二輪。

而這也是謝淑薇生涯第4度晉級印地安泉網賽單打64強，追平個人最佳成績，接下來她將遭遇第24種子的前法網冠軍、拉脫維亞奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）。