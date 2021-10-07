台灣自行車一哥馮俊凱 挑戰全運會個人公路賽七連霸

美利達和Vision提供頂尖的裝備器材給馮俊凱備戰全運會

完成東京奧運的階段性任務，新北全運會是馮俊凱下半年最重要的目標，在回到台灣完成隔離後，他的訓練計畫也馬不停蹄，一直針對這場大賽進行調整。本屆全運馮俊凱的行程包含了10月7日的團隊追逐、10月8日的個人追逐，接著是10月19日的公路個人計時賽，以及10月20日的個人公路賽，共計參與4個項目。其中，個人公路賽會是本屆全運會的重中之重，他將在此挑戰7連霸的頭銜。

馮俊凱將挑戰全運會個人公路賽七連霸

總里程130公里，本屆的公路賽道涵蓋北台灣著名的挑戰路線「如來神掌」，前段以起伏路為主，接近終點的10公里爬坡，特別是最後3公里的陡坡，會是這場比賽的關鍵所在。「完成梨山的高原訓練後，基本上每個禮拜會安排上北部一次，一次可能就3天左右。常騎對路況的掌握性會更好，也會知道哪裡可以休息。」「在比賽過程中風向會不斷轉變，而且越往中午的時間風勢越大，不是完全的順風或逆風，掌握風向的變化，也是比賽中的重點之一。」「比賽大概3小時半以內會騎得完，如果是這種短賽道，可能會有比較多因素。 前面北海岸就盡量以省力為主，後面10公里就是要全力以赴。」

阿凱也特別提到，新北市自由車協會會在週末，針對計時和公路項目舉辦模擬賽，並且協助賽間的交管工作，參與備戰的凱哥，也對地主隊的用心表達支持。備戰國內的高級別賽事，巴林勝利車隊的主力贊助品牌，美利達和Vision也參與此次賽前的備戰，提供頂尖的器材裝備，確保場上拼戰的阿凱器材方面無後顧之憂。更多精彩賽事報導，請持續關注 110年全國運動會大會官網 與《110年 全國運動會在新北》粉絲專頁。

圖片來源：美利達自行車、馮俊凱

責任編輯：ＡＦ