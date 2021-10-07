精華影輯／從台北直接騎到武嶺的97850
中秋節連假的瘋狂計劃『９７８５０』從台北出發，經過台9線、台7線、台8線，最後抵達公路的最高點『武嶺』加起來就是97850總距離230公里爬升5600公尺這個行程大約昰連假前3天才敲定的，完全昰說走就走的狀態，晚上7點從台北松山出發，一路騎到隔天的早上11點抵達武嶺，整路昰慘絕人寰的無盡上坡，真的是非常虐心阿...內容部分就請大家自行看影片囉，再來就昰建議想挑戰的車友，一定要做好計劃再出發，建議還是安排補給車會輕鬆許多喔~
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