全運會／新北橫掃划船三金 休息區雜亂代表隊直搖頭

全運會划船賽事進入第三天，新北延續昨天氣勢，在上午的決賽當中，以女子組雙人單槳、輕量級雙人雙槳及男子組雙人雙槳橫掃三金，目前總獲4金、2銅獨占鰲頭，不過賽事雖然精彩，但這次全運會划船賽事休息區簡陋且雜亂的問題，讓不少縣市代表隊都直搖頭。

今年新北市全運會划船項目日前在宜蘭冬山河親水公園舉行，來自全台各地的好手齊聚一堂展開激烈競爭，不過有參賽隊伍反應，這次划船比賽的休息區雜亂無章，不但贊助看板東倒西歪，休息區單位牌還是用紙板手寫，相當簡陋，讓不少縣市代表隊看得直搖頭。

儘管休息區環境不如預期，但各縣市選手仍是全力以赴，在今天的男子雙人雙槳決賽，新北市派出好手李浩名、魏言哲，過去兩人都在輕量級出賽，首次參與公開組雙人雙槳賽事就展現搭配7年的絕佳默契，以6分53秒36佳績打敗挑戰連霸的南投好手汪明輝、王浩宇。

李浩名、魏言哲在預賽時以分組第一、全組第三闖進決賽，原打算互換槳位，但受到疫情影響，無法練習、重訓，只能在室內拉划船機、反覆看影片學習國外戰術，最後仍然保持原槳位，並在疫情趨緩後加緊腳步調整狀態，第一次挑戰公開組就摘金，讓兩人直呼：「很爽！」

划船資歷二十年男子組常勝軍南投汪明輝，本次雖挑戰男子雙人雙槳9連霸失利，但他也大方說道：「恭喜他們，他們實力很堅強，而我們也發揮全力了。」