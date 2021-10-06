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陳其邁與帕運選手見面 田曉雯、陳亮達瞄準2024帕運
高雄市長陳其邁今與2020東京帕運高雄籍選手、21歲的桌球選手田曉雯和19游泳選手陳亮達見面，田曉雯今年奪得TT10級桌球女單銅牌，也是今年台灣帕運唯一一面獎牌，陳亮達初戰帕運就拿下400公尺自由式第8名。陳其邁表示，市府比照奧運選手獎金加倍，田曉雯將拿到市府近17萬的獎金，另外市府也將長期支應陳亮達的游泳訓練費用。
陳其邁表示，帕奧的影片有一段話，「奧運是英雄誕生的地方，帕奧是英雄聚集的地方」，每位選手克服重重困難，在國際賽事讓許多人留下深刻印象，尤其是兩位高雄籍選手，當時奮戰的過程，展現驚人的鬥志和毅力，許多人感動到掉淚，他們是最勵志的故事。
田曉雯和陳亮達兩人的目標都是2024帕運，陳其邁表示，兩人都是高雄之光，更是高雄人的驕傲，未來市府會提供練習、生活的協助，希望選手無後顧之憂專注在運動賽事上。兩人也受邀在國慶焰火當天與東奧選手一起出席，接受市民的喝采。
陳亮達目前在私人泳池傳盈游泳池訓練，陳其邁也允諾市府將支應他的練習費用，未來國民運動中心如完工，陳亮達也考慮換到國民運動中心練習，到時練習時間便可拉長，不受限私人泳池的時間限制。
陳其邁也表示，市府會持續支持運動選手的練習需求，並結合運動科學專家提供選手更全面的協助。未來高雄市國民運動中心也會提供更符合身障人士更適合的運動空間。
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