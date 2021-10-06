陳其邁與帕運選手見面 田曉雯、陳亮達瞄準2024帕運

高雄市長陳其邁今與2020東京帕運高雄籍選手、21歲的桌球選手田曉雯和19游泳選手陳亮達見面，田曉雯今年奪得TT10級桌球女單銅牌，也是今年台灣帕運唯一一面獎牌，陳亮達初戰帕運就拿下400公尺自由式第8名。陳其邁表示，市府比照奧運選手獎金加倍，田曉雯將拿到市府近17萬的獎金，另外市府也將長期支應陳亮達的游泳訓練費用。

陳其邁表示，帕奧的影片有一段話，「奧運是英雄誕生的地方，帕奧是英雄聚集的地方」，每位選手克服重重困難，在國際賽事讓許多人留下深刻印象，尤其是兩位高雄籍選手，當時奮戰的過程，展現驚人的鬥志和毅力，許多人感動到掉淚，他們是最勵志的故事。

田曉雯和陳亮達兩人的目標都是2024帕運，陳其邁表示，兩人都是高雄之光，更是高雄人的驕傲，未來市府會提供練習、生活的協助，希望選手無後顧之憂專注在運動賽事上。兩人也受邀在國慶焰火當天與東奧選手一起出席，接受市民的喝采。

陳亮達目前在私人泳池傳盈游泳池訓練，陳其邁也允諾市府將支應他的練習費用，未來國民運動中心如完工，陳亮達也考慮換到國民運動中心練習，到時練習時間便可拉長，不受限私人泳池的時間限制。