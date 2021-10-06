羽球／李洋傳記《夢想前場》22日上市 捐版稅做公益

東京奧運羽球男雙金牌好手李洋，今天宣布將於22日出版勵志傳記《夢想前場：李洋》，書籍版稅並全額捐助社團法人中華民國肯愛社會服務協會，期盼能幫助受憂鬱所苦的朋友。

2020東京奧運，李洋和王齊麟一舉奪下羽球男雙項目金牌，一夕成名，但兩人一直保持謙虛的態度，不論輸贏，比賽結束就是從零開始，繼續以挑戰者的身分自居。

李洋強調很感謝一路以來許多人給予的幫助與教導，「我認為我是個很幸運而且幸福的人。」此次出書也希望能以自身的經歷鼓勵更多的人，讓他們在艱辛的時候有堅持下去的動力，知道自己並不孤單。

《夢想前場：李洋》由李洋口述、裴凡強採訪撰文，記錄李洋的成長故事。從亞運銅牌到奧運金牌，看似成績斐然，但李洋最初的羽球路其實並不順遂。起步比別人晚，李洋自嘲：「記憶中的小學羽球時光只有『輸球』與『練習』！」

即使屢戰屢敗，李洋仍然展現從不輕言放棄的精神，以及毫不退縮的拚勁。他在序裡說：「我也只是普通人，正因為我普通，所以我才更加努力去做我想做的，也正因為那一次次的失敗，磨練我的心智讓我不再對勝負執著，只是單純地享受能站上屬於我舞臺的每一刻。」

《夢想前場：李洋》使用奧運場上李洋專注的神情、動態揮拍的瞬間做為封面，書中收錄許多首次曝光的珍貴畫面，除了可以珍藏李洋各個階段留下的成長照片，也記錄了一場又一場國內外大型賽事的精彩影像，李洋說：「奧運時的照片真的拍得滿好的，每一場都是很關鍵的記憶。」