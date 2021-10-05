桌球亞錦賽／明顯擦邊球誤判 莊智淵關鍵抗議不成球迷炸鍋

我國桌球教父莊智淵在在亞錦賽男單金牌戰，對陣韓國好手李尚洙爭冠，雙方在激戰五局後，莊智淵以局數2:3敗下陣來，創下個人在亞錦賽單打最佳成績，不過，兩人比賽最大關鍵是第五局，莊智淵2:4落後然後追至4:4，此時莊智淵發球，兩人交拍，他的一記反擊球正好擦邊，卻被判out，莊智淵雖舉手抗議，但裁判並未理會，經轉播重放，這一球明顯擦邊in，讓台灣球迷炸鍋，不少人留言說「被黑了！」

亞錦賽單打決賽局數與奧運不同，採取5局3勝制，節奏更明快，莊智淵雖種子排序第四，落在第三種子李尚洙之後，但莊智淵的經驗絕對是在對手之上，也率先搶第一局，自己保有心理優勢，對方則挾著體力優勢，讓局數打成2:2，關鍵第五局的莊智淵的抗議不成，確實成為影響比賽結束的因素之一，畢竟每一球都是相當重要。

莊智淵雖被黑了這一球，最終力抗落敗，但台灣球迷也為「老莊」的奮戰精神所感動，這也是繼他在奧運軍孤軍作戰之後，再次展現他不屈不撓的奮戰精神，感動全台。

(莊智淵第五局4:4關鍵抗議不成，對手得分，影片在時間1小時46分處)