桌球亞錦賽／莊智淵苦戰5局銀恨 仍創個人生涯最佳戰績

亞洲桌球錦標賽男單賽事，我國桌球教父莊智淵在今天下午的4強賽逆轉擊敗南韓一哥張禹珍晉級金牌戰後，晚間再與另一名南韓好手李尚洙爭冠，雙方在激戰五局後，莊智淵仍是以12：10、6：11、6：11、11：7、8：11敗下陣來，不過拿下銀牌也創下個人在亞錦賽單打最佳成績。

莊智淵今天四強賽遭遇張禹珍，在先丟首局的情況下，以6：11、14：12、11：7、11：9逆轉勝出，成功一雪日前男團金牌戰在第四點敗給張禹珍之仇，挺進金牌戰也改寫了個人在2015年亞錦賽拿下銅牌的生涯最佳成績。

莊智淵在金牌戰的對手則是世界排名第22名的李尚洙，兩人生涯前5度交手，李尚洙拉出一波4連勝，不過兩人日前在男團金牌戰就曾在第二點碰頭，當時由莊智淵勝出，也是中華隊金牌戰唯一拿下的一點。

今天兩人在男單金牌戰再度交手，首局前段莊智淵雖然一度以1：4落後，不過隨後他連續幾個反手壓制對手逆轉戰局，並以12：10率先搶下首局，但第二局李尚洙展開猛攻，讓莊智淵只能陷入守勢，在連續兩局以11：6拿下後，反率先取得聽牌優勢。

第四局莊智淵重新掌握比賽節奏，不斷迫使李尚洙發生失誤，以11：7扳平戰局，將比賽帶入決勝局，第五局莊智淵在局中一度從6：9追到8：9，不過關鍵時刻李尚洙仍是連拿兩分奪下金牌。

莊智淵這一面銀牌，也是我國繼2000年的蔣澎龍在男單摘金後，我國在男單賽事的最佳成績，同時也是莊智淵在亞錦賽單打生涯最佳成績，過去在亞錦賽史上我國僅有蔣澎龍（金牌）、陳靜和莊智淵（銅牌）曾拿下過單打賽事獎牌。