跆拳道／頒獎台聽不到國歌 羅嘉翎國慶日大聲唱

東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎，今年雙十國慶被選定為6名領唱國歌的英雄代表，她受訪時透露，這是她第1次要在這麼空曠、這麼多人面前唱歌，新任務讓她既緊張、又榮幸。

今年東京奧運跆拳道小將羅嘉翎，在女子57公斤量級摘下銅牌，長相甜美可愛的她，還擁有一雙逆天長腿，也被網友戲稱為「國民女友」。

羅嘉翎透露，大約9月就得知自己將成為國慶日的國歌領唱人，她笑說：「聽到時我也嚇了一跳，也想怎麼是我。」身為體育界代表的她，很快就接受這個挑戰，但她也承認「有在練，但還是很緊張」

會接受這項挑戰的一個原因，就是運動員出國比賽，只有奪冠的時候可以聽到現場播放國歌，可惜台灣選手只能聽到國旗歌，羅嘉翎承認，她當然也希望站上頒獎台頂端時高唱國歌，無奈受制複雜的國際情勢卻不行，如今有機會可以大聲唱，她當然想試試。

平時也喜歡自己哼哼唱唱的羅嘉翎，因長時間訓練，沒有太多機會和三五好友一起出門歡唱，不過她笑說：「如果有時間、有機會，也是會去唱歌。」如今要唱正經八百的國歌，她說：「我不會特別練花俏唱法，畢竟還有其他人要一起合唱，中規中矩的唱就好。」

羅嘉翎也說，再過幾天會有一次採排，她們應該也會利用這次機會來次「團練」，而台灣目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已逐漸趨緩，她也希望台灣疫情就像她的名字一樣，天天都是嘉翎（＋0）。