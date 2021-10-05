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羽球／陳雨菲緊追 戴資穎續當184週球后再推高障礙

聯合新聞網 / 綜合報導
世界羽聯（BWF）今日公布最新一週世界排名，戴資穎球后的寶座仍無人能及。 圖／本報資料照片
世界羽聯（BWF）今日公布最新一週世界排名，戴資穎球后的寶座仍無人能及。 圖／本報資料照片

世界羽聯（BWF）今日公布最新一週世界排名，戴資穎球后的寶座仍無人能及，世界球后週數累積至184週為史上最久，繼續將「小戴障礙」越堆越高，而緊追在後的奧運金牌陳雨菲，目前落後小戴5607分，排名世界第二。

戴資穎在東奧結束後，目前尚未重返國際賽場，計畫在年底參加於西班牙舉辦的世錦賽，儘管大約兩個月沒有參賽，但戴資穎仍然捍衛住自己世界球后的地位，世界排名積分為107875分。

而女單排名第二的依舊是中國好手陳雨菲，日前陳雨菲在蘇迪曼盃羽球團賽中，不敵世界排名第5的日本選手山口茜，兩盤就慘遭淘汰。陳雨菲也在微博上發文：「我很想取得這場勝利，也真的盡了最大的努力，這場比賽讓我體會到了心有餘而力不足的滋味，也意味著我還有很大差距，還遠遠不夠強大。」

陳雨菲在該盃賽結束後，積分從101065分稍微上升至102268分，不過仍落後戴資穎有一段差距。

小戴 奧運 金牌 日本 西班牙

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