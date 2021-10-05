全大運／復辦賽事落幕 台體大寫接力空前11連霸

去年全大運就寫下公開男子組1600公尺接力10連霸，台體大接力隊今天在110年全大運壓軸登場的項目寫下空前11連霸，在特別的復辦全大運完成特別紀錄。

台體大從100年大運會開始就是公開男1600公尺接力的不動王者，今年由林建宇、余晨逸、徐孝凡和楊隆翔組成破紀錄團隊，4人今天以3分13秒28率先衝線，比摘下銀牌的台師大快超過1秒；台師大以3分14秒33居次，北市大以3分17秒01獲得銅牌。

台體大女將也摘下女子1600公尺接力金牌，為復辦的110年全大運田徑賽成完美作結。

110年全大運成史上第一次因疫情停辦又重新舉行的賽事，從1日復辦田徑、舉重、射箭、橄欖球、羽球和網球共6種運動，5天賽程共有7391位選手、2206位裁判和教練等齊聚台南，受限疫情，大會取消開幕和閉幕典禮。

今天最後一天僅剩田徑有賽程，台體完成11連霸後，東道主成大由校長蘇慧貞領軍，舉辦小而巧的熄聖火儀式，並將會旗交接給明年舉辦學校國立體大。

尚未舉辦完成的全大運種類包括體操、空手道、柔道等，將在今年12月前陸續辦理完成。