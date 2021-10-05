桌球亞錦賽／逆轉張禹珍 桌球教父莊智淵晚間爭金

我國桌球教父莊智淵今天在卡達多哈舉行的亞洲桌球錦標賽4強賽，遭遇世界排名第12名的南韓一哥張禹珍，儘管先被對手拿下首局，但老經驗的莊智淵在重新調整步調後，以6：11、14：12、11：7、11：9逆轉勝出，晚間將繼續上場爭金。

世界排名第27名的莊智淵，在日前帶領中華隊於亞錦賽男團賽事拿下追平隊史紀錄的銀牌成績後，在男單賽場上也一路過關斬將挺進到4強賽，並遭遇南韓一哥張禹珍。

莊智淵生涯前兩次與張禹珍交手雖然都拿下勝利，但兩人在日前男團金牌戰中也於關鍵第四點碰頭，最終26歲的張禹珍以直落三勝出，也讓兩人今天再度交手受到關注。

莊智淵今天開局一度打出5：1攻勢，不過張禹珍隨即回敬9：0逆轉，並以11：6收下首局，第二局張禹珍靠著凌厲的正拍攻勢又打出4：0開局，不過局中莊智淵展開反撲取得9：8領先，並率先取得局點，以14：12扳平戰局。

第三、四局莊智淵與張禹珍一路拉鋸，不過並未給張禹珍逆轉比數的機會，以11：7、11：9搶下金牌戰門票，晚間將與南韓李尚洙、日本戶上隼輔之戰的勝者爭奪金牌，我國過去僅有蔣澎龍曾在2000年亞錦賽拿下男單金牌，莊智淵則是曾在2015年拿下男單銅牌。

至於我國女雙搭擋鄭先知／劉馨尹今天在四強賽遭遇女雙世界排名第7名的香港杜凱琹／李皓晴，最終以9：11、1：11、3：11敗下陣來，以並列銅牌成績作收，也是我國繼1996年的游鳳芸／崔秀里後，再一次在亞錦賽女雙奪牌。