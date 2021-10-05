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桌球／25年來首次 鄭先知劉馨尹亞錦賽女雙鍍銅

中央社 / 台北5日電
鄭先知(左)與劉馨尹。 新華社
鄭先知(左)與劉馨尹。 新華社

台灣桌球女雙組合鄭先知與劉馨尹，今天在2021亞洲桌球錦標賽女雙4強以0比3不敵香港的杜凱琹與李皓晴，獲得銅牌，這也是台灣相隔25年後，再次於亞錦賽女雙鍍銅。

2021亞洲桌球錦標賽今年在卡達杜哈舉行，台灣靠著男團摘下銀牌，追平隊史紀錄，個人賽除鄭先知、劉馨尹的女雙摘銅，「桌球教父」莊智淵也在男單過關斬將挺進4強。

鄭先知是今年東京奧運國手，而劉馨尹則是全國運動會桌球女單銀牌得主，兩人這次在亞錦賽「合拍」成功殺進4強，是自1996年後，再次有台灣女雙組合打進4強。

今天女雙4強賽，鄭先知與劉馨尹首局還能和對手緊咬，鏖戰至最後才以9比11惜敗，看似勢均力敵的對決，不料次局戰況，台灣組合在開賽1比1短暫打平後，一口氣連丟10分，意外以1比11棄守，也讓香港取得2比0聽牌優勢。

杜凱琹與李皓晴得理不饒人，第3局開賽又連拿5分，取得大幅領先，鄭先知與劉馨尹在一路落後下，再以3比11吞敗，也以0比3遭對手橫掃，無緣晉級金牌戰。

由於桌球亞錦賽4強後不打排名賽，因此鄭先知與劉馨尹，將與日本組合並列銅牌。

桌球 鄭先知 莊智淵

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