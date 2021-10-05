拔河／保護選手健康安全 2022世界盃台灣精簡組隊

拔河協會秘書長卓耀鵬今天表示，明年3月在荷蘭舉辦的世界室內拔河錦標賽，台灣將僅派出男子560公斤與女子500公斤組，除盼保護選手健康與安全，也希望減輕台灣防疫壓力。

2022世界室內拔河錦標賽將於明年3月2日至6日在荷蘭海爾德蘭舉行，台灣預計將於今年12月初舉辦選拔賽。

卓耀鵬強調，礙於目前荷蘭海爾德蘭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，累計確診迄今已逾22萬例，近7天平均染疫人數也在200人以上，在疫情依舊嚴峻的前提下，他說：「我們會縮減派隊組數與人數。」

事實上9月在西班牙舉行的2021世界室外拔河錦標賽，雖攸關明年美國世界運動會的參賽資格，拔河協會也僅派出女子540公斤量級參賽。

台灣在上屆世界室內拔河錦標賽共奪5金，也是室內拔河賽的常勝軍，過去每屆派隊人數幾乎都在百人以上，這次選拔賽預計僅選出2隊、共18名選手。卓耀鵬承認，縮減派隊人數勢必會造成反彈，但他無奈地說：「我們還是以選手、教練的健康為第一優先。」

卓耀鵬說，近來台灣疫情逐漸緩和，但赴歐洲比賽旅途遙遠，也會增加染疫風險，萬一不慎染疫，返台又會造成醫護與防疫壓力，「這次我們去西班牙比室外世界盃，已有2個國家有選手染疫，所以就算我們防疫做得再仔細，仍有確診的可能性。」