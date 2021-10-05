全運會／單項攬3金 「鞍馬王子」李智凱享受其中

在東京奧運拿下鞍馬銀牌佳績後，「鞍馬王子」李智凱在全運會前兩天雖然只收下1面銀牌，不過在今天的單項賽事一舉拿下地板、鞍馬與跳馬3面金牌，他賽後也坦言這次全運會相當享受比賽過程，對於他來說是一場收穫最多也最能以輕鬆心情去享受的賽事。

代表桃園市參加全運會的李智凱，昨天在個人全能項目遭到唐嘉鴻在最後一項單槓超車，以銀牌成績作收，不過今天他在單項賽事金牌總算開張，一舉在地板、鞍馬與跳馬橫掃3金，雙槓也拿下銀牌，本屆賽事以3金、2銀作收。

李智凱坦言，在奧運結束返台隔離後，雖然只回到國訓訓練了短短一個月，而全運會又是連比三天的賽事，對他來說確實是很大的考驗，「不過我今天狀況比昨天好很多，我跟教練都蠻開心的，過去在全運會最後一天我狀況都很差，但今天感覺有所改變，就像是成長了一樣，心情也放鬆蠻多的。」

李智凱透露這次全運會確實相當享受其中，尤其是與隊友不斷溝通、互相加油打氣的感覺，「我覺得這場比賽是收穫最多、最輕鬆、最能夠去享受比賽的感覺。」將不會參加接下來世錦賽的他，也將利用這段時間思考將上路的新規則，從中找到自己的優勢。

談到今年全運會幾名東京奧運隊友表現都相當出色，李智凱也直言能夠與大家一起進步對台灣體操是件好事，「昨天的全能賽我覺得大家追得很緊，代表我們都在成長、進步，我覺得都是好事，對於未來爭取更好成績也有優勢。」