全運會／高低槓失誤不影響心情 丁華恬風光拿4金

代表新北市的「體操精靈」丁華恬在全運會女子成隊、個人全能摘金後，今天儘管在高低槓發生失誤，所幸心情未影響，在地板、平衡木奪金，以4金、1銅作收，成為女子體操最大贏家。

110年全國運動會體操競賽在新北市厚德國小舉行，丁華恬在前2天賽事，先是率領新北市在女子成隊奪下金牌，昨天又在個人全能傳出捷報，再添1金，今天則在平衡木、高低槓、地板單項決賽上陣。

丁華恬先在高低槓決賽亮相，但卻在後段發生失誤，掉落時背部直接著地，但仍以11.700分，收下銅牌，但突發意外，也讓丁華恬自己嚇了一跳，認為不該發生這樣的事情，所幸並未沒受傷，而她也選擇將專注力繼續放在後續比賽。

丁華恬隨後參加平衡木、地板決賽，均發揮水準，各以13.767分、12.800分摘金。

丁華恬先前參加東京奧運，奧運光環讓她承受巨大壓力，「覺得自己做不好，就會怎麼樣」，加上返台後歷經隔離無法練習、體重控制等問題，後來在教練開導下，逐漸擺脫負面循環。

教練蔡恆政表示，這次全運會主要先求穩，拿掉在東京奧運發生失誤的動作，而他透露，接下來與丁華恬10月13日將啟程參加在日本舉行的世錦賽，屆時觀察丁華恬狀況，再決定是否加入動作。

110年全國運動會體操競賽在新北市厚德國小舉行，「體操精靈」丁華恬5日在平衡木單項決賽上陣，發揮水準，以13.767分摘金。 中央社