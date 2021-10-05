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全運會／橫掃4金自評85分 唐嘉鴻直言體能要再加強

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
唐嘉鴻（中）全運會包下4金，自評表現85分。圖／110全運會提供
唐嘉鴻（中）全運會包下4金，自評表現85分。圖／110全運會提供

代表台北市出賽的台師大體操好手唐嘉鴻，在全運會前兩天橫掃了男團與個人全能雙金後，今天又在吊環與單槓單項拿下兩金，以單屆4金成績與女子組的丁華恬並列體操場最多金選手，不過唐嘉鴻自評本屆個人賽事表現約85分，並認為確實因為連日出賽導致體能下滑而影響表現。

唐嘉鴻上屆全運會橫掃了5金佳績，並且在今年東京奧運拿下個人全能第7名的我國史上最佳成績，成為新一代的全能之王，而這次全運會他也在與教練翁士航討論後，針對即將上路的新規則作出一些大調整，不僅增加新動作也提高難度，最終仍是有單屆4金的亮眼演出。

談到奧運會後首戰的個人表現，唐嘉鴻自評約在80到85分，「昨天全能的表現我還蠻滿意的，不過今天到最後幾項體能有點下滑，是可以再進步的地方，因為國外很多好手即使比到最後，也不太會有體能下滑的狀況，這是我跟士航老師都認為還可以再加強的地方。」

在全運會結束後，唐嘉鴻接下來兩個月還有全國錦標賽以及全大運復賽要參加，他透露在一日賽程的全國錦標賽中，將會再多增加一些難度，以利明年在國際賽事上能夠進行驗收。

唐嘉鴻 全運會 丁華恬

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