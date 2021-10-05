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全運會／李智凱、唐嘉鴻單項包5金 洪源禧雙槓突圍
110年全運會競技體操賽事今天落幕，在最後一天的單項賽事中，我國東京奧運國手李智凱、唐嘉鴻和洪源禧聯手包辦了男子組的6面金牌，至於女子組丁華恬也在擅長的平衡木與地板項目拿下雙金。
今年東京奧運我國體操隊寫下亮眼佳績，而5位國手在這次的全運會中也都展現壓倒性的實力，其中在前兩天的團體與個人全能賽事中，代表台北市出賽的唐嘉鴻和代表新北市出賽的丁華恬就包辦了男、女子組的雙金佳績。
而在今天的單項賽事中，前兩天僅摘下1銀的「鞍馬王子」李智凱也順利開出金牌，一舉拿下男子組地板、鞍馬、跳馬三面金牌，唐嘉鴻則是收下吊環與單槓雙金，洪源禧則是在「體操雙雄」的夾擊下搶下雙槓金牌。
對於從李智凱和唐嘉鴻兩名東奧隊友手中搶下一面金牌，洪源禧坦言成績算是滿意但仍有美中不足之處，「奧運回來後隔離了近一個月，所以全運會的備戰算是比較倉促一點，今天在雙槓落地時還是有一點小失誤，回去還是可以再修正。」
洪源禧坦言，在東京奧運結束後走在路上認出自己的人確實變得比較多，不過仍還不太習慣這種感覺，但他也直言經過奧運洗禮，對於接下來的世錦賽、明年亞運和2024年巴黎奧運也都有所期待，「還是會以兩個大哥（李智凱、唐嘉鴻）為學習目標，我希望先做好自己，盡全力爭取參賽的機會。」
至於女子組單項，丁華恬在第一項高低槓就因為失誤而屈居銅牌，不過她隨即調整心情後在擅長的平衡木與地板摘下雙金，「當下確實有嚇到，出現不該發生的失誤，不過還好沒受傷，也沒有多想，後面還有比賽就迅速調整回來，表現還算是不錯。」這次全運會體操賽事落幕後，丁華恬與唐嘉鴻都拿下4面金牌居冠，李智凱則是有3金演出。
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