快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南夢幻聖火隊接全運會聖火 東奧國手方莞靈持主火炬

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲將聖火遞交給台南聖火隊，由持主火的方莞靈接下。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲將聖火遞交給台南聖火隊，由持主火的方莞靈接下。記者鄭惠仁／攝影

全國運動會聖火今天傳遞到南市，市長黃偉哲帶領方莞靈等優秀運動選手，從新北市副市長劉和然手中接過聖火，同時也宣布2年後的全國運動會將在台南舉辦。

黃偉哲表示，台南近20年沒辦全國運動會，期待新北市能將今年的經驗傾曩相授，他稱許新北市分3路傳遞聖火很有特色，除強調盡全力為2023年全運會做準備，這次全運會的獎牌爭奪不退讓。

劉和然說，運動代表陽光與健康，今天聖火到台南，接著到高雄、屏東、台東、花蓮等縣市，11日回到新北市。他表示，這次全運會有2大特色，包含年輕、時尚，但最重要的是做好服務及提供最好的比賽場域，讓各縣市來新北市比賽都有如來到主場。

台南市近年在國內外各項運動賽事的表現都很優異，此次聖火傳遞由6名優秀運動選手所組成夢幻聖火團隊來執行，其中擔任主火的選手是參加東京奧運女子舉重49公斤級榮獲第4名的方莞靈，其餘5名火炬手為東奧96公斤級第5名的陳柏任、台北世大運競速溜冰榮獲五金的楊合貞、上屆全運會田徑十項全能金牌並已取得2021杭州亞運門票的王晨佑，以及在本屆全運會奪下好成績，同時也是亞運培訓隊的輕艇雙金選手劉妍廷及帆船3連霸選手郭馥葳。

教育局長鄭新輝表示，全運會已有11個運動種類提前比賽，南市目前已搶下10金7銀10銅，暫居全國第2。其中帆船項目拿下6金4銀5銅，空手道好手簡慧萱也在個人型項目成功挑戰4連霸，韻律體操成隊競賽歷經多年培訓榮獲亞軍，拿下臺南代表隊史最佳成績。

台南市體育處指出，為籌備2023年全運會，已自去年初起陸續盤點各競賽場館，並在今年7月獲體育署核定14處競賽場館整修計畫經費約1億7000萬元，未來除了提升場館品質，並符合各項全國賽競賽規格外，也將同步友善基層選手的訓練環境。

另為了照顧優秀運動選手，今年除了挹注1200萬全運會選手培訓經費，也針對最近一屆全運會奪牌得選手發給每月3000元至2萬元不等之培訓費用，更在今年調高全運會第1名的獎勵金至30萬元。今年全運會10月16日至21日將在新北市各競賽場館展開，今年雖因疫情影響採閉門比賽方式辦理，仍歡迎市民朋友至全運會官網收看賽事線上直播，為台南好將加油。

台南市聖火隊接下全國運動會聖火，繞行市區。記者鄭惠仁／攝影
台南市聖火隊接下全國運動會聖火，繞行市區。記者鄭惠仁／攝影
新北市副市長劉和然（左三）將聖火遞交給台南市長黃偉哲。記者鄭惠仁／攝影
新北市副市長劉和然（左三）將聖火遞交給台南市長黃偉哲。記者鄭惠仁／攝影

全運會 聖火 方莞靈

延伸閱讀

林佳龍子弟兵擬選新北議員 劍指侯友宜「強只是現在」

遭打BNT原液僅1人仍住院 恩主公醫院盼恢復施打

全運會聖火抵嘉侯友宜伸友誼之手 邀嘉義鄉親共襄盛舉

娛樂場所解封、口罩鬆綁 新北還沒等到中央公文通知

相關新聞

全運會／李智凱、唐嘉鴻單項包5金 洪源禧雙槓突圍

110年全運會競技體操賽事今天落幕，在最後一天的單項賽事中，我國東京奧運國手李智凱、唐嘉鴻和洪源禧聯手包辦了男子組的6面...

全大運／田徑再破全國！鏈球女將成績連裁判都驚呆

復辦的110年全大運今天進行田徑最終日賽程，台體大鏈球女將余雅倩在上午賽程就讓成功大學田徑場驚呼不斷，她第一擲62公尺9...

台南夢幻聖火隊接全運會聖火 東奧國手方莞靈持主火炬

全國運動會聖火今天傳遞到南市，市長黃偉哲帶領方莞靈等優秀運動選手，從新北市副市長劉和然手中接過聖火，同時也宣布2年後的全...

全運會／壓軸單槓逆轉李智凱 唐嘉鴻全能封王

110年全國運動會競技體操今天繼續上演東京奧運國手對決，「鞍馬王子」李智凱和「亞洲貓王」唐嘉鴻的比拚成全場焦點，唐嘉鴻憑...

全大運／高中就立志破全國 李晴晴圓夢跳出「新高度」

生涯最後一次參加全大運，田徑好手李晴晴昨天完成夢想，跳過一公尺八七，打破高懸卅二年的女子跳高全國紀錄，一過桿就落下激動淚...

全運會／唐嘉鴻秘密武器 阻李智凱連霸

兩個月前聯手在東京奧運為台灣體操締造新頁，「鞍馬王子」李智凱和「亞洲貓王」唐嘉鴻昨天在一一○年全運會體操場正面對決，唐嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。