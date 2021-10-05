台南夢幻聖火隊接全運會聖火 東奧國手方莞靈持主火炬

全國運動會聖火今天傳遞到南市，市長黃偉哲帶領方莞靈等優秀運動選手，從新北市副市長劉和然手中接過聖火，同時也宣布2年後的全國運動會將在台南舉辦。

黃偉哲表示，台南近20年沒辦全國運動會，期待新北市能將今年的經驗傾曩相授，他稱許新北市分3路傳遞聖火很有特色，除強調盡全力為2023年全運會做準備，這次全運會的獎牌爭奪不退讓。

劉和然說，運動代表陽光與健康，今天聖火到台南，接著到高雄、屏東、台東、花蓮等縣市，11日回到新北市。他表示，這次全運會有2大特色，包含年輕、時尚，但最重要的是做好服務及提供最好的比賽場域，讓各縣市來新北市比賽都有如來到主場。

台南市近年在國內外各項運動賽事的表現都很優異，此次聖火傳遞由6名優秀運動選手所組成夢幻聖火團隊來執行，其中擔任主火的選手是參加東京奧運女子舉重49公斤級榮獲第4名的方莞靈，其餘5名火炬手為東奧96公斤級第5名的陳柏任、台北世大運競速溜冰榮獲五金的楊合貞、上屆全運會田徑十項全能金牌並已取得2021杭州亞運門票的王晨佑，以及在本屆全運會奪下好成績，同時也是亞運培訓隊的輕艇雙金選手劉妍廷及帆船3連霸選手郭馥葳。

教育局長鄭新輝表示，全運會已有11個運動種類提前比賽，南市目前已搶下10金7銀10銅，暫居全國第2。其中帆船項目拿下6金4銀5銅，空手道好手簡慧萱也在個人型項目成功挑戰4連霸，韻律體操成隊競賽歷經多年培訓榮獲亞軍，拿下臺南代表隊史最佳成績。

台南市體育處指出，為籌備2023年全運會，已自去年初起陸續盤點各競賽場館，並在今年7月獲體育署核定14處競賽場館整修計畫經費約1億7000萬元，未來除了提升場館品質，並符合各項全國賽競賽規格外，也將同步友善基層選手的訓練環境。