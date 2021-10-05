全大運／田徑再破全國！鏈球女將成績連裁判都驚呆

復辦的110年全大運今天進行田徑最終日賽程，台體大鏈球女將余雅倩在上午賽程就讓成功大學田徑場驚呼不斷，她第一擲62公尺99就打破全國紀錄，第四擲丟出64公尺12再推進紀錄，成績連現場的裁判都不可置信。

全大運田徑場連兩天傳出破全國的好消息，昨天先有李晴晴打破高懸32年的女子跳高全國紀錄，今天換余雅倩接棒，她也達到明年杭州亞運標準，讓這兩天都睡不好的她大呼：「壓力一直很大，想達標，終於達成了！」

女子鏈球全國紀錄原本是黃芝鳳94年全運會締造的61公尺54，她2002年參加釜山亞運也是中華田徑隊上一度有選手參加亞運女子鏈球項目；余雅倩今年全大運就是朝亞運參賽標準61公尺50努力，達標幾乎就是破全國的成績，結果她第一擲就完成設定，第二擲62公尺37、第三擲62公尺81也都達標，第四擲更丟出64公尺12，出色成績讓裁判第一時間出現驚訝表情，現場司儀報告成績後全場更響起熱烈掌聲。

身高175公分的余雅倩國中打過排球，國三才接受田徑隊正式訓練，最初先接觸鐵餅，高一才轉練鏈球；她大學成績逐漸提升，今年2月進入國訓中心，和教練張銘煌就以杭州亞運為目標，今天達成達標的初步設定，張銘煌笑說：「我們目標不是在這！」

曾經不喜歡擲部項目，余雅倩解釋說，擲部選手身材較壯，本來自己會注重外型，會排斥深蹲不想讓大腿變太粗，但成績愈來愈好後已經「看開了」，現在更專注在成績突破，全大運達亞運標已經讓壓力釋放，兩周後的全運會要繼續推進全國紀錄。

余雅倩過去從沒有國際賽參賽經驗，今天一口氣達到亞運和明年成都世大運標準，她透露雖會緊張但也不會給自己太大壓力，盼以衝擊者身份拚上頒獎台。