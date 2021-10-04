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全大運／麟洋配金牌陪練 李芳任、李芳至終結老二魔咒

聯合報 / 記者曾思儒／台南即時報導
北市大雙胞胎李芳任（又）、李芳至首度在全大運男雙登頂。圖／大專體總提供
北市大雙胞胎李芳任（又）、李芳至首度在全大運男雙登頂。圖／大專體總提供

去年初成為東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟李洋的陪練員，國內羽壇著名的孿生兄弟檔李芳任／李芳至跟著進化，兩人還接棒收下金牌，今天在110年全大運以21：18、21：17拍下國體大對手林秉緯／唐凱威，連4年打進金牌戰終於嚐到登頂滋味。

李家雙胞胎從國一開始接觸羽球訓練，最初並非搭檔，高中才開始正式合作，但全大運前3年打進最終戰卻離金牌差一勝，今天終於終結「老二魔咒」，哥哥李芳任笑說：「人生解鎖了，3次銀色，這次終於是金色。」

兩人長相、身高都十分相似，這次造型終於有所不同，弟弟李芳至因11月將服役，頭髮先剃成平頭，和哥哥李芳任頭髮長度有明顯差異；兩人全大運結束後就瞄準全運會，盼李芳至服體育替代役前能再有好成績。

李芳至提到，去年開始擔任「麟洋配」陪練，從兩位土銀學長身上收穫很多，「他們幫助我們改技術、改站位，他們打過很多國際賽，也知道怎麼去幫助彼此。」李芳任補充說，過去兩人溝通方式就是直來直往，不會特別為對方著想，在學長分享下，現在多以鼓勵的方式去討論，團隊氣氛提升不少。

今年5月國內疫情警戒升級，國訓中心全面禁假，李家兄弟也待在中心整整兩個月，直到中華代表團出發，兩人才回到台北；儘管被「關」得十分痛苦，看到「麟洋配」東奧打下金牌，身為背後「無名英雄」的兩人也與有榮焉。

「陪他們練很值得，他們真的很努力，也是我們一個榜樣！」李芳任說。

雖因新冠肺炎疫情影響，李家兄弟今年也沒出國比賽計畫，但兩人以明年初的排名賽為目標，盼能選上亞運國手，早日重返國際賽場。

北市大雙胞胎李芳任（又）、李芳至首度在全大運男雙登頂。圖／大專體總提供
北市大雙胞胎李芳任（又）、李芳至首度在全大運男雙登頂。圖／大專體總提供

全大運 全運會 羽球 李洋 王齊麟

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