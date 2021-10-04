全運會／壓軸單槓逆轉李智凱 唐嘉鴻全能封王

110年全國運動會競技體操今天繼續上演東京奧運國手對決，「鞍馬王子」李智凱和「亞洲貓王」唐嘉鴻的比拚成全場焦點，唐嘉鴻憑藉壓軸一項的單槓好成績，阻斷東奧隊友李智凱的4連霸美夢，喜收本屆全運會第二金。

率先登場的鞍馬是李智凱拿手好戲，他以招牌的「湯瑪斯迴旋」獲得15.400高分，領先唐嘉鴻的13.600，不過壓軸的單槓唐嘉鴻以拿手的「貓跳」獲得14.450高分，超過李智凱2.15分，上演「逆轉勝」，為台北市再進帳一面金牌。

男子個人全能競賽頒獎台成東京奧運國手天下，東奧獲得個人全能第7新猷的唐嘉鴻，最終獲得84.600分，李智凱以83.800居銀，蕭佑然以81.250奪銅，三位東奧國手也是總分唯三超過80分的選手。