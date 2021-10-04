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全運會／火炬手超級媽媽陳嘉齡到嘉縣 象徵堅持不懈

中央社 / 嘉義縣4日電

全國運動會16日起在新北市登場，聖火今天抵達嘉義縣，傳遞儀式由火炬手、超級媽媽陳嘉齡擔任；新北市長侯友宜說，陳嘉齡帶著腦麻兒子跑遍全台馬拉松，象徵聖火傳遞堅持不懈精神。

110年全國運動會聖火下午抵達位於嘉義縣的故宮南院，傳遞儀式由故事火炬手陳嘉齡擔任，在侯友宜與嘉義縣長翁章梁見證下，最後交棒給嘉義縣金牌角力選手侯旻汶，聖火在故宮南院前完成交接。

侯友宜表示，全運會公路聖火炬今天來到從小生長的故鄉嘉義縣，非常開心，希望這次全運會繼今年東京奧運的熱情，並延續運動賽事的精神，與故鄉的熱情結合在一起。

侯友宜指出，今天嘉義站的火炬手陳嘉齡，是跑遍全台馬拉松的超級媽媽，為了人生不留遺憾，帶著腦麻兒子踏遍台灣每個角落，母子已共同完成162場馬拉松，特別是挑戰45公里的南橫超級馬拉松，堅韌精神感動全台，也正是聖火傳遞「堅持不懈」的精神象徵。

侯友宜說，新北市今年主辦全國運動會，嘉義縣將於明年辦理全民運動會，透過這次的會面，讓新北市、嘉義縣能交流運動會的辦理經驗，傳遞運動精神；透過聖火傳遞，新北市與各縣市政府相見歡，聖火將往南繼續傳遞，明天會出現在台南市立美術二館。

翁章梁表示，嘉義縣今年大約有300多人會參加新北市舉辦的全國運動會，明年嘉義縣將辦理全民運動會，除了希望運動選手可以爭取好成績外，另會針對新北市舉辦的相關運動項目進行考察，將作為明年全民運的想法與創意。

聖火 全運會

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