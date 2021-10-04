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全大運／實踐高中夢想 李晴晴跳破32年全國紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／台南即時報導
李晴晴打破高懸32年的女子跳高全國紀錄。記者曾思儒／台南攝影
李晴晴打破高懸32年的女子跳高全國紀錄。記者曾思儒／台南攝影

168公分的身高，在女子跳高界不算出色，台東大學李晴晴今天在110年全大運「畢業戰」卻跳出全國新紀錄，以1公尺87推進蘇瓊月在民國78年跳出的1公尺86成績，打破高懸32年的全國紀錄。

李晴晴以1公尺84打破高懸28年的1公尺83大會紀錄時，就大聲吶喊慶祝；挑戰1公尺87的第一次試跳雖失敗，她第二次嚐試就成功過桿，除在墊上嘶吼慶祝，下墊後更忍不住跪地落淚。

「很不可思議，終於達到了！」李晴晴透露，早在高中時就設下目標，希望自己能成為全國紀錄保持人，很開心24歲的現在完成當時的設定。

前紀錄保持人蘇瓊月今天也在成功大學田徑場，但是擔任撐竿跳裁判；身高174公分的她笑說，李晴晴在跳時就有在關注，紀錄被破時心裡雖有些「酸酸的」，但仍開心見證新猷的誕生。

李晴晴跳過1公尺87後，繼續挑戰1公尺90，兩跳失敗後就選擇結束今天演出；達到亞運標準的她笑說，兩周後的全運會會繼續挑戰1公尺90，並期待明年杭州亞運站上頒獎台。

田徑場出現全國新紀錄，中華田協馬上宣布，頒發李晴晴6萬元的破紀錄獎金，教練孫念祖3萬元獎金。

田徑 亞運 全運會

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