全運會／心態歸零再出發 丁華恬體操連2天摘金

在全運會前1週還未擺脫低潮的「體操精靈」丁華恬，調整心態重新歸零，以挑戰者姿態迎接比賽，終於找回自信的自己，繼昨天率新北市勇奪女子成隊金牌後，今天女子全能也風光摘金。

110年全國運動會今天上午在新北市厚德國小舉行女子全能競賽。

丁華恬在2019年的亞洲體操錦標賽，拿下平衡木隊史首金，同年於世界體操錦標賽取得東京奧運門票，成為台灣體操界51年來女子第1人，今年7月迎來奧運首秀。

備戰奧運以及參賽過程，丁華恬多少都經歷挫折，而她將奧運視為過程，返台後卸下奧運光環，全力為全運會進行準備，10月13日也將啟程參加在日本舉行的體操世錦賽。

丁華恬因受傷，一段時間沒練習地板和跳馬項目，為應付全運會高強度賽程，教練蔡恆政透露，近期特別規劃丁華恬特別練習一些動作，以加強肌力。

不過，先前累積的挫折，在加強肌力訓練過程中調適，一度讓丁華恬陷入低潮，昨天幫助新北市勇奪女子成隊金牌後，今天女子全能以總分52.000，再添1金，她賽後透露：「其實全運會前1個星期，我還沒有像現在這麼有自信，覺得我自己沒辦法比得很好。」

「那段時間感覺在，但我做不好。」丁華恬結束奧運賽事後，返台後持續調整，但卻一度原地踏步。

丁華恬透露，「以前會怕輸，所以壓力很大」，藉由心態重新歸零，以挑戰者心態重新出發、迎接比賽，她終於找回過去充滿自信的自己。

面對明天壓軸登場的個人項目包括平衡木、高低槓、地板，丁華恬帶著笑容、自信地說：「當然是衝擊金牌。」

蔡恆政一路看著丁華恬成長，到奧運光環讓愛徒患得患失，蔡恆政表示，丁華恬已經恢復到從前狀態，「我以前帶她，就是這種節奏，只要有多少水準，就能發揮8、9成」，他強調，丁華恬可以成名，不是比別人多厲害， 而是穩定發揮，以及紮實的基本動作。