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全大運／處女秀就奪金 蘇力揚手癢想打國際賽
第一次參加全大運的北市大羽將蘇力揚，今天歷經3局大戰以21：19、13：21、21：10力退經驗老道的德明科大林祐賢，處女秀就在110年全大運登頂，但他的目標不僅放在國內比賽，2024年巴黎奧運才是不斷努力的方向。
年僅19歲的蘇力揚，拿過U19亞青賽第3名，是國內備受期待的後起之秀，去年東京奧運模擬賽獲得寶貴機會挑戰「一哥」周天成和「羽球王子」王子維；暑假後升上北市大二年級的他提到，站上奧運殿堂也是自己目標，盼3年後的巴黎奧運就能實踐夢想。
不過追尋夢想的過程卻遇新冠肺炎疫情阻擾，今年都沒出國參賽計畫的蘇力揚苦笑說，實在很想打國際賽，但短期內仍不能出國，「現在先以排名賽為主，希望明年能去打國際賽，累積世界排名。」他坦言若想打巴黎奧運，時間僅剩三年，目前進度「落後滿多」，但仍會以此為目標，累積經驗成長。
原本5月登場的110年全大運，因國內新冠肺炎疫情爆發喊卡，10月初包括羽球在內的6種運動先復辦，今天羽球結束最後一天賽程，北市大成公開組的最大贏家，只有女單金牌沒拿到手，女團、男團、女雙、男雙、混雙和男單金牌都納入口袋。
除了蘇力揚是首度參賽就奪冠，雙打好手鄧淳薰完成混雙和女雙的雙料連霸，雙胞胎李芳任／李芳至也擺脫「老二魔咒」，連4年打進金牌戰首度嘗到冠軍滋味。
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