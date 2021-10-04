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全大運／30歲照奪牌 「超級奶爸」林祐賢還有國手夢

聯合報 / 記者曾思儒／台南即時報導
林祐賢全大運「復出」再闖金牌戰。圖／大專體總提供
林祐賢全大運「復出」再闖金牌戰。圖／大專體總提供

代表過文化大學出賽，也幫台北市大拿過不只一面全大運金牌，30歲的羽球好手林祐賢今年成為德明科大在職專班學生，重返全大運舞台照樣殺進男單金牌戰，今天和土地銀行學弟蘇力揚上演「師徒對決」，大戰3局才讓蘇力揚辛苦登頂。

已經晉升爸爸的林祐賢扳起手指數，除了去年從北市大研究所休學，以及大二轉學、當兵時沒能參與全大運，歷年來幾乎無役不與，且有參賽就會站上頒獎台，兩年前還完成全大運連霸的他笑著預告：「會盡量兩年完成在職專班課業，我北市大研究所是先休學，所以之後也會復學，只要全大運沒年齡限制，學校又需要我，還是會打！」

今天拿到110年全大運銀牌的林祐賢，其實已從選手身份「半退休」，平時在土銀是以教練身份指導蘇力揚、林俊易和廖倬甫等年輕好手，但他仍有國手夢，昨天4強賽直落2拍下林俊易的他提到，接續除要拚全運會連霸，明年初的第一次排名賽也會爭取杭州亞運國手機會，明年後才會從國際賽正式退役。

今天以21：19、13：21、21：10擊敗「學長」的蘇力揚透露，平常雖常和林祐賢一起練球，但正式比賽碰頭卻是第一遭，好幾度被騙到救球不及的他笑說：「我一直想和他打，今天是第一次，本來就有做心理準備，他會給我不少難題。」

19歲的蘇力揚提到，過去自己打法單一，只會拚命進攻，林祐賢讓自己打法和戰術更多元，他舉例說：「像是一個小球，學長也能講得很細，什麼時候可以怎麼去做，再套到對打過程，我每天都在和他學習。」

林祐賢認為，隊上幾名後起之秀條件都很好，潛力十足，但羽球路走得太順遂，遇到瓶頸不多，如何在面對困難時找到解決之道，是從國內走向國際的重要關鍵。

蘇力揚金牌戰大戰3局奪金。圖／大專體總提供
蘇力揚金牌戰大戰3局奪金。圖／大專體總提供
蘇力揚金牌戰救球不及，直接趴臥球場。圖／大專體總提供
蘇力揚金牌戰救球不及，直接趴臥球場。圖／大專體總提供
林祐賢全大運「復出」再闖金牌戰。圖／大專體總提供
林祐賢全大運「復出」再闖金牌戰。圖／大專體總提供

羽球 全大運

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